Guillermo Moreno: Seguimos atrapados tomando deuda para pagar deuda

Guillermo Moreno afirmó que el proyecto actual de Presupuesto General del Estado contempla un aumento de la deuda pública por valor de 291 mil millones de pesos, siguiendo el camino de los funestos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“A su vez, en el presupuesto se contempla que por servicio de la deuda en el 2021 se pagarán 146 mil millones de pesos. Es decir, estamos atrapados en un círculo vicioso: tomamos deuda para pagar deuda y cada vez la deuda pública es mayor”, señaló Moreno.

El dirigente de Alianza País, por otra parte, lamentó el hecho de que el gobierno actual repita el esquema de presupuesto del gobierno pasado y que no contemple medidas severas para adecentar el gasto público y en ese sentido no se haya dispuesto la reducción de los salarios de lujo de los altos funcionarios, la eliminación de todas las instituciones sin funciones y duplicadas, acabar con las botellas y las nominillas; que no se haya establecido sobriedad en el gastos de los funcionarios por representación, dietas, viajes, consultores, asesores, vehículos, reparaciones de oficinas; que no esté impulsando la eliminación de la aberración que es el barrilito, cofrecito y las dos exoneraciones que reciben los legisladores.



“Es lamentable que el actual gobierno, en su primer proyecto de Presupuesto General del Estado haya reproducido el esquema de presupuesto del peledé. Queremos insistir en que hay alternativas que solo requieren de voluntad política para impulsarlas en la reformulación del presupuesto”, agregó.

En ese sentido, Moreno afirmó que el gobierno debe someter a examen uno por uno los llamados “gastos tributarios” que no es más que las exenciones y subsidios que benefician a varios sectores del país una parte de los cuales carecen de justificación y otros pueden ser reducidos. De igual forma someter a revisión los contratos mineros y disponerse a renegociar la deuda pública, entre otras medidas que producirían un giro de fondo al modelo de presupuesto heredado del peledé

