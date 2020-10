UNA CORPORACION DE LADRONES

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) del mal llamado cambio acusó al PLD, de ser una corporación de ladrones, pero para acusar de ladrones y de corrupto a un mandatario, primero tenemos que remontarnos a las páginas de nuestra historia y desde luego comenzar con Pedro Santana hasta Trujillo, Balaguer, Jorge Blanco, Antonio Guzmán, Leonel, Hipólito, Donald Read, Juan Bosch, Danilo Medina, y por supuesto a usted Luis Abinader, de todos estos gobernantes del mal llamado sistema democrático, voy a tomar como referencia al nefasto tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina, ladrón,. Corrupto, degenerado, asesino, criminal, violador, que durante treinta y un años, saqueó, robó, torturó, asesinó sin contemplación a este pueblo alimentándose con su sangre, enriqueciéndose con el saqueó del erario público de la nación, que precisamente es de ese linaje de esta gama de altos funcionarios servían a una dictadura apegados a corrupción, al robo y al crimen, de esa raíz nefasta es de donde usted viene por una razón lógica, porque su padre fue uno de los estrechos colaboradores incondicional que siempre estuvo al lado del Jefe como le decían a Trujillo, sus más cercanos colaboradores, cabe señalar que en el último lustro de gestión del gabinete de Trujillo en 1956 al 1961, su padre ocupo el cargo de presidente de la Cruz Rojas Dominicana, con rango de Ministro, donde compartió con otros ministros como Anselmo Paulino, Balaguer, Moya Alonso, Arturo Logroño, Don Cucho, Uribe M., Yamil Isaías, Rafael Abinader, Pupo Román, Paino Pichardo, Modesto Díaz; todos estos pejes de la misma camá, por otro lado su esposa también viene de esa matriz Trujillista, porque ella era hija de uno de esos estrechos colaboradores incondicional, a la causa del régimen de la dictadura, como fue el señor Arbaje, el cual fue nombrado como director y administrador del “Periódico La Nación’’, que era de Trujillo, como ustedes pueden ver, solamente aquellas personas que gozaban de estricta confianza de Trujillo eran lo que se le desinaban en esos alto cargos, tenía que correrle por las venas el Trujillismo, para que el Jefe le tomara en cuenta.

¡Qué ironía! que cuando esa bestial satrapía devoraba la nación, ese gobierno no era una corporación de ladrones, ni de corruptos y mucho menos de asesinos, no eran nada de esos, eran ángeles divinos, puro querubines, los que gobernaban. Para qué ahora el dudoso presidente de la oligarquía Luis Abinader le venga a este pueblo con una pachotada tan desatinada como la corporación de ladrones cuando el sistema de la mal llamada democracia, es la madre de todas la corrupción, y estos gobiernos del sistema se amparan en ella para cometer sus fechorías delincuenciales como el robo y los actos de corrupción, sin importa que fueran presidente demócrata o dictadores, pues tienen los mismos fines.

Pues estamos frente a un gobierno que no tiene oferta política e ideológica, la nación está en un limbo, el caos es el que está gobernando, los escandalo se han convertido en un mayúsculo desorden, no hay Gobierno, el Congreso es un verdadero zoológico de animales cuadrúpedos rumiantes, porque muchos de ellos no tienen capacidad para ser Senadores (a) y Diputados (a), solamente son unos levanta manos, y de manera corrupta cogen el barrilito y el cofrecito, comenzando por Faride Raful y todas las canonjías de bienestar que tienen asignadas desde lujosas exoneraciones de carros, la francachelas, des derroches, de lujos de los que ya están disfrutando los flamantes Senadores, Diputados y funcionarios nombrando amigas de secretarias con sueldo de un millón de pesos mensuales y esto no es corrupción al graner.

Por otro lado ahora el Síndico Manuel Jiménez es el nuevo Johnny Abbes García, pues está reprimiendo con violencia a humildes obreros del sector de los Mameyes de una manera indescriptible a lo estilo de los tiempos de Trujillo y el SIN, y Balaguer y su Banda Colora que era un cuerpo represivo que actuaban sin piedad contra un pueblo indefenso, pues sin lugar a dudas que estamos frente a un gobierno abusador y mentiroso que no respeta los derechos humanos, pues tenemos una muestra muy buena el nombramiento del General César Augusto Sena Rojas en la policía de San Francisco de Macorís, un criminal represivo, que el pueblo no lo quiere porque este tiene una deuda de sangre con lo macorisanos, por matar al dirigente Vladimir Balderas.

Se hace necesarios enfrentar este mal gobierno de la manera que sea, con un frente de lucha con decisión y sin miedo para quitarnos de encima esta pesadilla del gobierno del Cambio.

(Visited 128 times, 128 visits today)