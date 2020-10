Danilo Cruz Pichardo

danilocruzpichardo@gmail.com

Se observan evasivas en caso de Kimberly Taveras y

falta de equidad en la austeridad económica

Nadie quita méritos a la celebración de una conferencia de prensa en el

Palacio Nacional para anunciar la cancelación de los contratos de

suministro de asfalto, pues los mismos eran violatorios a la Ley 340-06,

además de ser leoninos al interés nacional. La actividad periodística fue

encabezada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y por el director

de Compras y Contrataciones Públicas, Antoliano Peralta Romero y Carlos

Pimentel.

Pero muchos medios de comunicación social se quedaron esperando

anuncio sobre la ingeniera Kimberly Taveras, ministra de la Juventud,

quien también, en su condición de funcionaria, ha violado el Art. 14 de la

Ley 340-06 y sin que se produzca su destitución, a pesar que el presidente

de la República, Luis Abinader, ha sido reiterativo en la promesa de

transparencia en su gestión, así como de combate a la corrupción y a la

impunidad.

El caso de la ministra de la juventud es complejo, pues presentó una

declaración jurada, ante la Cámara de Cuentas, que contiene datos

contradictorios. Y levanta, además, válidas sospechas en una fortuna

ascendente a 106 millones de pesos, una dama que fue directora del

Distrito Municipal La Guáyiga, con un sueldo de apenas 35 mil pesos.

En trabajos periodísticos presentados por Nuria Piera a la ministra de la

juventud se le atribuye delitos que van desde tráfico de influencias,

constitución irregulares de compañías, nepotismo y enriquecimiento iícito,

lo que motivó a la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora de la Dirección

de Ética Gubernamental, a solicitar al presidente de la Cámara de Cuentas

a que no renuncie y dé prioridad a la investigación del caso inherente a

Kirberly Taveras.

Pese a ser un caso que tiene diez días ocupando los espacios de los

medios de comunicación social y de las redes sociales, el presidente de la

República ha guardado silencio, actitud no cónsona con la anunciada

característica, que supuestamente adorna al jefe de Estado, de “poner el

oído en el pueblo y escuchar”. Muchos pensaban que en su discurso de la

noche del 16, con motivo de cumplir dos meses al frente de los asuntos

públicos, se referiría al tema, pero tampoco lo hizo.

Expertos en materia comunicacional le endilgan al presidente

pretender tumbar un tema con otro. En una alocución de tres minutos, el

presidente Abinader anunció que sometería un proyecto de ley para

reducir a un 50% el monto que la Junta Central Electoral otorga a los

partidos políticos, para con el otro 50% construir el recinto de la UASD en

el municipio Santo Domingo Este. Es un tema interesante, pero no

ameritaba dirigirse al país, pues esa medida se pudo dar a conocer

mediante una conferencia de la Dirección de Comunicaciones de la

Presidencia o hasta mediante una simple nota de prensa.

Resulta, sin embargo, carente de lógica y de razón que un presidente le

hable a su población —con las expectivas creadas previamente– para

decir que su sueldo, que es modesto comparado con otros, sería donado a

una institución que no especificó. ¿Quién le ha pedido, señor presidente,

que renuncie a su merecida remuneración? Todo trabajo tiene que ser

pagado. Además, ¿es necesario paralizar a un país para un anuncio

similar?

Exhibir tal desprendimiento, en momentos en que la gente esperaba

otra cosa, es motivo de análisis y quizás es un forma de inducir la mirada

hacia Faride Raful, la estrella naciente del PRM, que crea su propia

sepultura con infelices alegatos en su apego al famoso barrilito.

Ni un aspecto ni otro eran motivo para una alocución nacional. Si el

presidente procura implementar verdaderas políticas de austeridad,

conscientes todos que encontró un país quebrado, no debe hablar de

renunciar a su sueldo. ¿A cuánto asciende en término porcentual su

sueldo en el Presupuesto de la Nación? ¡Por Dios!

La población estuviera todavía aplaudiendo si Luis Abinader hubiera

reducido los sueldos de todos los funcionarios públicos, eliminando

también los privilegios irritantes que disfrutan los mismos, como son

gastos de representación, tarjetas de crédito, compensaciones, seguros

internacionales, combustible, etc. Por ese concepto sí se logra un ahorro

importante.

La mayoría de los dominicanos apoyaron al presidente Abinader en sus

medidas relativas a eliminar y a fusionar empresas estatales innecesarias y

que concomitantemente eran fuentes de corrupción. Pero todo indica que

la situación heredada demanda de otras tantas para poder corregir

distorsiones y superar déficits.

Necesita ajustar el presupuesto de lo que resta de año y el presupuesto

del 2021, para reducir esos défits a su mínima expresión, pues nadie pone

en duda que le dejaron las arcas vacías, pero originalmente solo pensó en

gravámenes para la clase media y para los pobres, así como en préstamos

y bonos, ascendentes a miles de millones de dólares, que comprometen

nuestro futuro económico, en ningún momento ha dirigido la mirada

hacia el empresariado, un sector que hasta el momento ha gozado de

todas las facilidades en la presente administración, lo que genera

especulaciones de todos los tamaños.

Al momento de un jefe de Estado pedir sacrificio a la población, ese

mensaje de sacrificio tiene que estar dirigido a todos los sectores de la

sociedad dominicana y en la práctica no ha sido así.

