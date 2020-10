Pueblo Dominicano.

Nuestro compromiso con el pueblo dominicano y su democracia, es inquebrantable.

De ser tomando en cuenta por el Senado de la República y soy elegido miembro del próximo pleno de la @juntacentral, prometo entre otras cosas y en conjunto a los demás jueces, resolver el caso de los cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas qué, por no tener lista su declaración de acta de nacimiento, están de espalda al orden cívico. Son ciudadanos de segunda o tercera clase en su propio país que hasta ahora, no tiene voz ni voto.

No debe haber su sólo dominicano(@) sin una Cédula de Identidad que le impida declarar a sus hijos, especialmente, las madres, pues sin este documento aunque el padre tenga los suyo en regla, los hijos de ambos, no pueden ser declarados y por vía de consecuencia, una vez inscriptos en el sistema educativo público, solo pueden avanzar hasta sexto grado cuando son expulsados de la escuela. Esto no debe continuar.

Asímismo como el único aspirante propuesto por entidades sociales de la Comunidad Dominicana en el Exterior, prometo igualmente resolver la baja participación del voto en el exterior. Sé como hacerlo y lo haremos.

Soy un gestor de la cosa pública y quiero ayudar. Apoyame.

(Visited 6 times, 6 visits today)