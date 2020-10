El lenguaje corporal de Donald Trump.

Por Venecia Joaquin

Indiscutiblemente, Donald Trump tiene un cerebro bien amueblado; hay

que disponer de talento y habilidades valiosas, para llegar a ser

empresario exitoso, multimillonario y más aún, presidente de una de las

naciones más poderosa del mundo: los Estados Unidos de América.

Poco conozco de la vida personal y profesional de Trump; solo que estudió

en una Academia Militar; que en la universidad se licenció en economía;

se desempeña en actividades empresariales, todas exitosas. Luego,

ingresó a la política partidista y aplicando sus habilidades, ganó la

presidencia de EU. Las relaciones de RD y EU son sólidas; sus jefes de

gobiernos se ocupan de que sean democráticas y económicamente

estables; de ahí que los observe.

Las estrategias y decisiones gubernamentales de Trump, muchas veces no

se entienden; suele lanzar ráfagas fuertes, amenazantes, como cargada de

emotividad; quizás para recordar su poder. Su lenguaje corporal, no pasa

desapercibido; permite que sus ideas se entiendan con más facilidad.

El lenguaje corporal de Trump es atractivo, insuperable. Con sus gestos,

proyecta su sentir, su esencia, su indiscutible prepotencia y seguridad en sí

mismo. Es su marca y por ella le dan diferentes calificativos, pero

debemos respetarla. De hecho, me encanta su franqueza; se presenta con

sus virtudes y defectos; de hecho, hoy consideran que su hospitalización

por coronavirus es lenguaje corporal, estrategia por conveniencia

electoral.

Su contextura física ayuda a que sus gestos no pasen desapercibidos. Alto,

elegante, robusto, los ojos, el peinado, hasta su espalda, todo encaja, para

que, sin hablar, cada miembro envíe un mensaje de lo que está pensando;

ayuda observar la señal de su caminar; cuando erguido, sube la cabeza;

cuando lanza una mirada; cuando señala con el índice o frunce el ceño.

Pocas veces sonríe, ni para llevar tranquilidad o esperanza; como si solo

resolver problemas debieran tener cabida en la mente de un gobernante.

Parecería que intenta manejar los EU como sus empresas,

afortunadamente exitosas; “no quiero esas gentes aquí, cierra esa puerta

de entrada, no quiero esa mercancía, despacha esa persona, quita ese

mueble”, etc. Trump hace los señalamientos, de la misma manera que

maneja las críticas, sin rodeo, sin diplomacia, directo al punto y desde

cualquier escenario.

Con su lenguaje corporal, dice “lo acepta o no lo acepta, ese es tu

problema”. Todo parece indicar que, aunque tiene asesores, lo que

esgrime es lo que fabrica su cerebro; no lo envuelve, como muchos

líderes, es demasiado sincero.

Trump, como presidente de EU, tiene la mejor de las intenciones para esa

nación; quiere institucionarla para que respeten sus orígenes, esencia,

normas y cultura; para que, en todo, sea la máxima potencia del universo;

a su manera, persigue que la admiren como soberana en el mundo. Por su

estilo, que a veces puede ser interpretado como irreverente, Trump ha

conseguido que nadie sea indiferente a su persona. Indiscutiblemente, su

lenguaje corporal, sin mascarilla, es su mejor marca; debemos tratar de

entenderlo y respetarlo.

(Visited 10 times, 10 visits today)