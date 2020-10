VIDEO: Polanco reitera victoria en diputación de ultramar y no cederá en defensa del voto

NUEVA YORK._ El doctor Yomare Polanco quien mantiene la lucha por la tercera diputación en la circunscripción #1 de Estados Unidos, reiteró ayer jueves en una entrevista con Julito Hazim en el programa “Revista 110”, la victoria que sostiene obtuvo en las elecciones del 20 de julio y que siga en disputa ahora en el Tribunal Constitucional.

El postulado por el PLD para el escaño, insistió que fue el ganador de la curul por el método D’ Hondt, pero que debido a la conspiración que se montó en su contra, se detuvo el reconteo y la revisión de miles de votos nulos y observados en los distritos de Nueva Jersey, Pensilvania y Washington DC, con lo que se despojó de la legítima victoria.

Sostuvo que su lucha, no se trata de él ni de intereses particulares que como quieren alegar muchos de sus adversarios, sino de la defensa del voto de una gran parte de la comunidad que sufragó en su favor.

Recalcó que hasta el momento de que la OCLEE de Nueva Jersey, detuvo el reconteo, la postulada por el PRM Kenia Bidó, solo le llevaba una diferencia de 14 votos, pero que aplicando el referido método, la victoria fue suya.

Polanco, quien volvió a mostrar las imágenes de miles de boletas electorales en bolsas plásticas con los sellos “Basura” y “Para Triturar”, dijo que eso, es el mejor ejemplo de lo que les hicieron a su candidatura y a los electores que lo apoyaron.

“No vamos a permitir que nuestra diáspora y la comunidad en exterior se sigan atropellando y estamos dándoles el valor que se merecen”, añadió Polanco.

“Nosotros sacamos más de 30 mil personas a votar, tenemos los documentos, pero solamente aparecen 15 mil votos”, sostuvo.

Dijo que como quiera ganó con el método D´ Hondt en el tercer lugar, agregando que en la circunscripción hubo 364 mil inscritos pero votaron menos de 79 mil.

“Legalmente me han contado casi 15 mil votos y otros dicen que sacaron 28 votos más que yo. No estoy dispuesto a ceder porque la gente bajo la pandemia desde Carolina del Norte hasta Canadá, salieron a votar por mí, por lo que no puedo darles la espalda”, añadió Polanco.

Aclaró que no está hablando de los peledeístas, sino de los dominicanos de la comunidad que lo respaldaron.

“En nuestro padroncillo tenemos 30,835 votantes que movimos con mi estructura y con las organizaciones que tenemos, pero cuando vimos la cantidad de anulados esos votos sumaron 5,667 por lo que pedimos el reconteo”, explicó.

Acusó a la Junta Central Electoral (JCE) de parcializarse totalmente con el PRM y tuvo que someter un recurso en el Tribunal Superior Electoral (TSE) que dictaminó que nadie, ninguno de los tres diputados nominados, se podía juramentar el 16 de agosto, peros e desacató esa disposición y ahora, estamos a la espera de que el TC, le otorgue la victoria que obtuvo en las urnas.

De no ser así, Polanco adelantó que todavía le quedan más recursos como acudir a tribunales de Estados Unidos, porque las elecciones se realizaron aquí y él es un ciudadano americano, cuyos derechos fueron violados.

“Fueron barbaridades, manipulaciones y violaciones como muestran las imágenes”, dijo Polanco.

“Es importante que el pueblo dominicano sepa del abuso que se cometió, cuando se detectaron los 5,667 votos nulos, procedimos a pedir el reconteo que se nos negó. Esos votos estaban con una cadena de custodia y en valijas blindadas y no solo no quisieron revisarlos, y la JCE decidió quemarlos y votarlos en cada una de las demarcaciones donde se votó, en desacato al TSE, mientras los otros fueron destruidos robados de tal manera que no se pudieron identificar”, relató.

“El mandato del TSE de contar los votos no se pudo concluir, además de que indicó que no se los candidatos no se podían juramentar, pero como quiera la JCE los juramentó. Ha habido varios eventos unos tras otro, patrocinados por la junta en contra de mi diputación y de todos los dominicanos que votaron por Yomare Polanco que son la gran mayoría en Estados Unidos”, dijo.

“Hay datos, actas, documentos, hechos, testigos, fotos y videos, que son todas las evidencias contundentes y entonces, si hay justicia como es que no se va a tomar en cuenta los desacatos y todos los desastres cometidos por las OCLEE en Estados Unidos, me baso en las pruebas y no a mí, sino a mi pueblo hay que darle la tercera diputación”, expuso.

Dijo que si el TC no lo proclama, esperando que sea lo contrario, ganará en Estados Unidos, porque soy un ciudadano americano al que se le han violado sus derechos.

“Esto no es una amenaza, sino el reclamo del derecho”, expresó.

