Cincuenta años de intenso teclear, escribir y habla de Zunilda Fondeur

Me uno al homenaje que le confiere el Colegio Dominicano de periodistas a Zunilda Mercedes Fondeur, brillante locutora y periodista, en el 50 aniversario de fecunda y fructífera labor en los medios de comunicación dominicanos y neoyorquinos, porque me tocó la fortuna de conocerla de cerca, cuando compartimos la dirección, producción y conducción del teleperiódico Realidades, una fundación de ella, secundada por Humberto Olivieras, otros colegas y técnicos, desde el año 1991, con una permanencia ininterrumpida de dos décadas y un lustro.



Su extraordinaria capacidad, su dedicación, personalidad y nivel de influencia en la comunidad, nos permitieron colocar el programa en un sitial deseado por la competencia de ese momento.



Por nuestros estudios desfilaron los más destacados líderes políticos, dominicanos y neoyorquinos, motivados por el gran prestigio y audiencia de Realidades; entre ellos: Juan Bosch, Jacobo Majluta, José Francisco Peña Gómez, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina, Milagros Ortiz Bosch, Atuey Decamps, Jaime David Fernández Mirabal y otros muchos, así como varios alcaldes y líderes comunales.



De igual manera destacadas figuras del deporte como Juan Marichal, artistas como Angelita Carrasco, Janyll y tantísimos nacionales e internacionales y todos líderes políticos del patio, deportistas, profesionales, empresariales, culturales, religiosos, deportista, así como el más humilde miembro de la comunidad que necesita hacer alguna denuncia o queja.

Particularmente me retiré en el año 1998, pero ella, Zunilda Fondeur, continuó auxiliada de otros brillantes colegas, entre los que citamos a Humberto Olivieras, José Alduey Sierra, Adalberto Domínguez, Niurka Rivera, Fernando Campos, roberto Mota, Ramón Darío Jiménez y otros profesionales de diversas áreas, como la psicóloga Arelis Adofina Ayala y los miembros de la Asociación Médica Dominicana.



Zunilda Fondeur, pionera de las periodistas dominicanas en laborar como corresponsal de medios como El Sol, El Listín Diario y otros es oriunda de Santiago, pero a principio de los setentas se estableció en Santo Domingo, estudiando y laborando en reconocidas estaciones de radio y televisión, así como en el combativo diario La Voz del Pueblo, que dirigió el abogado Marcio Mejía Ricart.



En 1980 ingresó con su residencia debajo del brazo a Estados Unidos, iniciándose inmediatamente como redactora y voz noticiosa de varios programas y produciendo Iberoamérica Aquí por Radio WBNX 1380 AM, una hora a la semana, al tiempo de inscribirse en algunos cursos técnicos y en Hostos Community College, lo que también compartía con maestrías de ceremonias, que en corto lapso logró granjearse una popularidad impresionante.



Haciendo un esfuerzo macro de objetividad yo califico a la señora Fondeur como una comunicadora muy completa, integral y una dama fuera de serie, con una incuestionable sensibilidad humana y capacidad a toda prueba.

Aunque cerró el ciclo de la producción televisiva, para acogerse a un retiro temprano para dedicarse a vivir la agenda de su madre hasta su final sus últimos cinco años de vida; en Orlando Florida, su labor periodística se ha incrementado por las redes sociales, la radio y todos los medios a su alcance.

Comparte su producción intelectual con la tierna vivencia de madre, abuela y bisabuela, a distancia física, pero con frecuencia interactiva, todo eso sin descuidar sus labores: Gremiales, sociales, filantrópicas y personales, propias de una persona radiante de energía, quien siendo bisabuela, luce como una estrella rodante con luz propia.

