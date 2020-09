UN SEPTIEMBRE NEGRO

Corre septiembre, uno de los meses más “negros” en el país y el mundo. Muchos hechos que conmovieron la humanidad marcan este mes aquí, allá y acullá. Los más connotados, los ocurridos en Chile en 1973, y en los EEUU, en el 2001.



ALLENDE EN CHILE

El 11 de septiembre -de 1973- se registró en Chile uno de los más arteros golpes contra la democracia al ser depuesto, mediante un sangriento golpe militar, el presidente Salvador Allende.



UN PRESIDENTE SOCIALISTA

Allende -que fue el primer presidente socialista electo mediante la voluntad popular en América- fue acorralado por las hordas fascistas dirigidas por el tristemente célebre Augusto Pinochet, en el Palacio de la Moneda, de la capital chilena, y antes que entregarse a sus enemigos, prefirió quitarse la vida, según dicen.



EL PRESIDENTE MARTIR

Dispuesto a no rendirse -y considerando que su muerte era inminente debido al despiadado y brutal ataque contra la Moneda, por aire, mar y tierra- Allende pronunció unas vibrantes y proféticas palabras que han quedado como legado de su valentía, lealtad, entrega y de su profundo y genuino amor por los pobres de Chile y el mundo.



NO VOY A RENUNCIAR

“Ante estos hechos, sólo me cabe decirles a los trabajadores: ¡Yo no voy a renunciar! Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser segada definitivamente”.



LA HISTORIA ES NUESTRA…

“Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen… ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos”, profetizo mientras la aviación arreciaba los ataques contra La Moneda.



EN LOS EEUU

Mas acá en el tiempo -en los Estados Unidos de América- también un 11 de septiembre ¡vaya coincidencia” pero en el 2001, supuestos grupos islamistas secuestraron sendos aviones y lo estrellaron contra las famosas Torres Gemelas, en el corazón de Manhattan, muriendo miles de personas, según las estimaciones. Otro avión fue derribado ante de chocar contra el Pentágono, en Washington.



HAY QUIENES DUDAN

Las autoridades norteamericanas atribuyeron estas acciones a grupos terroristas. A pesar de todo, hay quienes todavía se resisten a creer que se tratara de “ataques terroristas” ya que alegan “en un país con toda la seguridad del mundo, como es posible que estos grupos secuestraran las aeronaves y las estrellaran tan fácilmente contra las enormes estructuras”. El tiempo, el implacable, se encargara de aclarar lo ocurrido.



OTROS HECHOS EN SEPTIEMBRE

En República Dominicana, mientras tanto, este mes se conmemoran los asesinatos de los revolucionarios Homero Hernández Vargas, el 22; Amín Abel Hasbun, el 24; el de ONI en Navarrete, el 25, y el de Chu Diplan en Salcedo, el 28. En la próxima entrega, hablaremos de esto con más detalles.

LAS MERCEDES

Otro acontecimiento en septiembre en el país, es la celebración del Día de Nuestra Señora de las Mercedes, madre espiritual del pueblo dominicano.

¡Seguimos en combate…hasta la victoria siempre!

