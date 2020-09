Sin lugar a duda que estamos frente a un Consejo de Estado, no de un Gobierno. Luis Abinader dijo que el Estado no es un botín para ser repartido entre lo que están pidiendo se le dé su parte por el trabajo realizado en la campaña electoral, que lo llevó a él al poder, además agregó que él era el presidente de todos los dominicanos, cuando eso no es verdad esa es una burda mentiras llena de demagogia de su parte, pues él lo que es el Jefe de un Consejo de Estado que gobierna con la plutocracia dominicana, con un Estado repartido en pedazos. En la política la demagogia mata la verdad.

Mientras que la nación está secuestrada por un grupos de organizaciones de Gángster, mafiosos, conformados por un sistema de partidos políticos de empresarios de la oligarquía rancia burguesa dominicana, estos grupos de malandrines desde que surgió la República, han asaltado el poder y gobiernan de manera implacable como látigos de los bárbaros romanos, estos políticos de la camorra y la cosa nostra, señores de la leva y el complejo del postín y el abolengo van regando de hambres y de cadáveres esta tierra generosa estremeciendo de impotencia lo que adentro ruge y arde de un pueblo lleno de gloria desde el arrojo de la brava Saltitopa y el Coronel Caamañó ¡sangre noble de bravos patriotas que han inundado desde la montaña las aceras de las calles! con un llanto largos que calientan las púpilas ojerosas de sus furias.

Las campanas no se cansan de doblar por los zánganos hambreados que trabajaron en el proceso electoral donde fueron utilizados como momias útiles en la campaña de la plutocracia perremeísta para llevar al magnate empresario Luis Abinader al Poder; ahora que él ganó la candidatura como Jefe del Consejo de Estado Dominicano, a estos tontos zánganos no se le toma en cuenta para nada, no tienen participación en el botín del Estado; porque no son de abolengo, ni del postín, ni mucho menos burgueses, además no están preparados, son rumiantes cuadrúpedos con rasgos humanoides; pero para votar si están capacitados, pero no para obtener un empleo no, porque los cargos son para la plutocracia de abolengo.

Ahora ustedes como cuervos, chillando pasan su negra angustia mientras que con sus rostros de trapos y los labios retorcidos, humillando van su hambre, estoicos esperando algún mañana donde puedan liberarse de su indigencia.

El pueblo, ¡mi triste pueblo! Engañado toma la espada del valor hiere a justicia el afán de los necios que con engaños y mentiras te han enlodado tu honor. No ves que los hermanos de tu clase sufren la misma explotación! De los verdugos que hoy te gobiernan se declaran millonarios con riquezas suntuosas inmensas de miles de millones en dólares, con lujosas mansiones, automóviles caros, sueldos exuberantes. Mientras que con tu miseria tú lo subiste al poder sin tener riqueza, ni abolengo, ni postín; solamente eres rico de miseria, pueblo de hambre sin orgullo, sin conciencia, ten por lo menos valor y ¡levántate! En contra de los que te oprimen vamos, que tus sacrificios por la Patria se convertirán en estrellas, tiene que romper esos esquemas tradicionales empresariales que te esclavizan amparados en una democracia de saliva, que te impiden que viva como un ser humano y no como rata inmunda escoria de la vida.

Este pueblo de las desgracias con pasado y sin presente, agazapados en sus ruinas se atraganta con sus lágrimas su impotencia ante los barbaros que te desgobiernan, acaso yo me pregunto y esto es un gobierno o una estafa disfrazada de cambio y honestidad, somos un pueblo huérfanos, con un vacío de liderazgos políticos, no se otea en el horizonte un líder que pueda salvar la nación de estos judas que la venden a cambio del Poder.

¿Qué hemos hecho para que se nos castigue de esa manera con esta pesadilla llamada cambio? Haz de nuevo, ¡Jesucristo que tu luz nos sublimes, que la sangre derramada de los caídos por la Patria las conviertas en azahares en las tumbas de los muertos y sus glorias se eternice, ante este castigo que nos enviaste como este Consejo de Estado de Gobierno.

