Por negligencia de autoridades se ha vuelto un peligro el transporte urbano debido al contagio de COVID-19

Personas no usan debidamente mascarillas ni guarda distanciamiento

Periodistas de PRIMICIAS, desde dos meses han venido notando que el transporte público urbano en ninguna de las rutas se está aguardando el distanciamiento, ni las reglas con el fin de evitar el contagio del COVID-19, pero mucho menos se está viendo en los servicios oficiales como es el Metro de Santo Domingo y la ONSA, en este momento es un desastre y hasta un peligro sanitario.

En los vehículos de casi todas las rutas los choferes no permitían anteriormente que un pasajero se montara sin las mascarillas en seguida se la exigían, ya no les importan nada, incluso en muchos de estos servicios de transportarte urbano en el asiento de adelante era para un solo pasajero ya son dos y atrás eran tres, ahora son hasta cuatro y las nuevas autoridades no están haciendo nada para evitar este daño sanitario por el contagio del coronavirus.

Mientras que en el caso del transporte oficial da lástima y es hasta peor no se guarda el distanciamiento, a los choferes no les importa nada, anterior había que sentarse un asiento por el medio, ahora todo se agrupan muchas gente sin mascarilla otro con la misma en la boca, no se tapan las narices.

La otra es el descuido de la seguridad que no hay, las ONSAS antes de surgir el actual Gobierno no duraban muchos para pasar por las paradas ahora durante muchos tiempo, se le pide explicación a los choferes y lo que insultan a los pasajeros.

Esta mañana el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (FENATTRANSC-CONATRA) advirtió que el sector de transporte de pasajeros del país podría provocar un peligroso rebrote de la pandemia del COVID-19, ya que la mayoría de los transportistas se resiste a cumplir en sus vehículos las normas de distanciamiento social establecidas por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y el Ministerio de Salud Pública. Mediante nota de prensa, enviada a PRIMICIAS, Mario Díaz expresó que la situación convierte a las unidades del concho en el principal foco de contagio y traslado de esta mortífera enfermedad.

(Visited 14 times, 14 visits today)