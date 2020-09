El IX Congreso del PLD. Necesidad de poner la casa en orden (1/2)

Por: Alfredo Cruz Polanco (alfredocruzpolanco@gmail.com)

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se apresta a dar inicio el próximo mes de

octubre a su IX Congreso Ordinario dedicado a uno de sus fundadores, a un paradigma de

la honestidad, del decoro y de la pulcritud; un consagrado dirigente político, auténtico

discípulo y seguidor de los principios éticos y morales del Profesor Juan Bosch, miembro

ad vitam de su comité político, ex Rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo,

catedrático universitario y ex candidato a la vicepresidencia de la república, el Dr. José

Joaquín Bidó Medina.

Consideramos como un alto honor para la clase política, para la democracia y para el

sistema político de nuestro país, por cierto muy cuestionado y desacreditado en estos

momentos, que este magno evento lleve el nombre de una persona de su estatura política.

Ojalá que todos los que propusieron y apoyaron la escogencia de este nombre, así como los

miembros que serán escogidos en dicho congreso, tanto para el comité central, que es la

dirección e instancia superior del partido después del congreso, como para el comité

político, que es el organismo ejecutor de las decisiones aprobadas por el comité central,

actúen coherentemente y continúen la trayectoria de vida ejemplar de este baluarte del

peledeísmo.

Esta decisión la consideramos muy atinada, oportuna y digna de ser aplaudida, pero antes

de dar inicio a un acontecimiento de esta naturaleza, sugerimos que dicho partido ponga su

casa en orden y realice un mea culpa, un ejercicio crítico y constructivo, celebrando

asambleas municipales, provinciales, nacionales e internacionales, donde se den a conocer

los errores cometidos, los vicios acumulados, actos de indisciplina, las violaciones a los

métodos de trabajos, para procurar así dar al traste con la inercia de casi 20 años

ininterrumpidos, que convirtió a todas sus estructuras políticas: organismos de base,

intermedios, municipales, provinciales, central y político en disfuncionales, al igual que la

mayoría de sus secretarías.

En todo ese tiempo esos organismos no han sido reestructurados, manteniendo los mismos

miembros, aún hayan algunos que cometieran faltas graves, actos de indisciplina y una

demostrada incapacidad, como si fueran una dinastía. A penas se les han hecho parches y

aumento de su membresía. Esto constituye una violación a sus propios estatutos y un

ejercicio antidemocrático, pues no se le brinda la oportunidad al liderazgo emergente, sobre

todo, a los que tienen méritos más que suficientes para ser tomados en cuenta, por haber

demostrado durante todo su accionar político, capacidad, honestidad, vocación de servicios,

disciplina, participación activa y sin nunca verse involucrado en escándalos públicos

cuando les ha correspondido desempeñar distintas funciones en el Estado.

Se ha enarbolado el argumento de que con el comité político actual el PLD ganó cinco

elecciones consecutivas, que no deja de tener razón, pero hay que reconocer que las mismas

se ganaron principalmente por la realización de una buena gestión de sus gobiernos, pues

este partido fue convertido, única y exclusivamente, en una maquinaria electoral,

descuidando la formación política, la disciplina, la educación, los principios morales y

patrióticos, desvinculándose totalmente de las organizaciones sociales.

Independientemente del buen desempeño electoral, todas sus estructuras políticas pasaron a

formar parte del gobierno central. Llegó un momento que en el partido no había quien le

pusiera el cascabel al gato, es decir, quien pudiera tomar decisiones y aplicar la disciplina

interna, pues su presidente era también presidente de la república y su secretario general era

el presidente del senado de la república y no se designaron sustitutos.

Eso no fue lo que este partido puso en prácticas desde que fue concebido por el prócer,

maestro de la política, gloria de las letras de América y líder ad vitam, el Profesor Juan

Boch, quien lo calificó como “Un Partido único en nuestra América”. Continuará

