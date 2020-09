Cuando Atenas creó la democracia en el año 500 a.C., ahí mismo nos defecamos. La democracia es como la saliva que todo el mundo la tiene en la boca pero no sabe para que la tiene y para que le sirve, la democracia y la iglesia son gemelas, son la misma cosa no nos sirven para nada, la democracia y la iglesia son la sepultura de los pueblos, un adefesios maligno.

La Democracia es una palabra de origen Griego que fue acuñada por los atenienses para referirse a su forma de Gobierno, instaurada en los últimos años del siglo VI a.C., como el nombre de una forma de Gobierno ya entonces objeto de debate. En su etimología, significa gobierno ‘’del pueblo’’ ‘’popular’’.

¿Dónde nació este engendro maligno del demonio? Se ha dicho que la democracia nació en la ciudad Griega de Grecia, Atenas hacia el año 500 a.C.

La Democracia fue creada por los atenienses en el siglo V a.C. y aparece en la obra del filósofo Platón, en la República, donde la define como ‘’Gobierno del pueblo’’. La democracia se considera como una forma de Gobierno justa para vivir pero es todo lo contrario es el sistema más injusto y cruel para el ser humano vivir, es despiadada, criminal, inhumana, se nutre de la ignorancia de los pueblos, se apoya en el poder de una iglesia inquisidora, en la fuerza de los grupos empresariales y la oligarquía burguesa dominante.

Estos son los pilares donde descansa este endemoniado sistema de exterminio, esa mafias Gansteril llamada democracia o esputo de saliva, que tiene mucho alcahuete devoto de su sistema arconte, de su infernal doctrina que la defienden; nidos de buitres, por eso yo no creo en la democracia de saliva, no quiero ser cómplice de sus atrocidades que tanto daños le hacen a la humanidad; esta no es más que una carnicería de pueblo. Por lo tanto estos pueblos tienen que buscar un verdadero sistema de cambio que puedan liberarse de las cadenas oprobiosas de la democracia que por ende esta no hace cambio, los cambios los hacen los pueblos cuando tienen conciencia de manera violenta, pero no a través de urnas electorales, las elecciones son la garantía de ese sistema para mantener sometido al pueblo a su voluntad, las elecciones son un instrumento que ella utiliza para mantener el poder y aplastar al pueblo.

La verdadera democracia nace de los filos de la bayonetas y de la fuerzas populares del pueblo, al contrario en los procesos electorales del sistema democrático de saliva lo que se elige no es a un presidente es a un verdugo para reprimir al pueblo crucificado en su hombro. Las elecciones son siempre la misma trampa, es un sainete de lujo del sistema democrático, no es para los pobres desamparados pues a ellos lo que le toca es su hambre y arrastrar su necesidades mientras votan por la oligarquía, porque los pobres no tienen candidatos, no tienen partidos, su candidato es su estómago y su hambre.

La Democracia es un símbolo de muerte, de exterminio que tortura y desaparece personas, la matan en accidente, violan, secuestran y no tienen credo, actúan sin contemplación pues no le importa quién sea la víctima, no tiene distingo, porque su lema y su signo es matar, la sangre es su proteína y para eso tienen cañones, tanques, misiles, bombas, verdugos armados; tiran bombas para someter a pueblos a su dominio, como bombardearon con bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki en Japón, en Vietnam, Irak, Irán, Libia, Siria, etc., esta democracia de saliva tiene al mundo lleno de montañas de cadáveres, porque matan a diestras y siniestras, sin contemplación y sin credo esa es la ley que impone el sistema.

Pero mientras haya un sólo hombre dispuestos a luchar por la causa de su Patria, brillará un faro de luz en el pedestal de la libertad.

Mientras que la nación navega sin timonel al garete, sin destino, ¡que Dios nos ilumine! de tan negro designio.

