!!AHORA QUE!!

En mi artículo del pasado lunes 29 de agosto me réferi en qué consiste el arte de gobernar un Estado, lo más importante, es que el gobernante tiene que ser fuerte nunca frágil, pues cuando el Estado es débil no hay gobierno cunado el mismo no tiene don de mando la nación pierde el rumbo como un barco que navega a la deriva sin un timonel que la lleve a un puerto seguro, de lo contrario imperara el desorden, la inseguridad, la desobediencia, el irrespeto, el caos convertido en pandemia, y el orden rueda por su fuero, nadie respeta nada, la justicia ha perdido su esencia y se ha convertido en tribunales de irresoluto en corte de entelequia llena de miedo como fue la conducta desdeñable que dieron los jueces cobarde de la Corte de Justicia de San Francisco de Macorís, en el sonado caso del exponente de la música urbana, el imputado Don Míguelo, acusado de violar los artículos 2 y 411 de la Ley No. 136-06 sobre Protección y los Derechos Fundamentales de Niñas, Niños y Adolescentes, donde esta menores fueron exhibidas bailando en un video en paños menores de manera vulgar con movimientos inapropiados sexuales, morbosos, el cual lo había colgado en sus redes razón está por la que fue detenido para ser investigado por el Ministerio Público, donde este podría enfrentar sanción de 2 a 4 años de prisión e indemnización por difusión de imágenes con contenido sexuales o de abuso de niñas y niños.

Mientras que por otro lado los seguidores del imputado Don Míguelo del movimiento político Frente Amplio de lucha popular aliado del PRM, en la elecciones pasada, se atrincheraron frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, amenazaron a los Jueces que tenían que proceder a ordenar la libertad de Don Míguelo, y de no ser así el movimiento popular ira para las calles porque si no sueltan a Míguelo aquí habrá candela, y comenzaremos con ustedes mismos la protestas, o sea que la Justicia y Jueces fueron amenazados por estas multitudes de fanáticos enceguecidos perremeístas. Lo que forzó a los asustados Jueces del Tribunal a ponerlo en libertad por amenaza a su investidura jurídica. El que actúa por miedo siente incapacidad para enfrentarse adecuadamente a la amenaza.

Quien siente miedo es presa de la angustia del terror ante una situación que no controla y de la que trata de huir porque se siente atemorizado, si sentimos miedos es porque sentimos que es posible que nuestro objeto de temor suceda realmente cuando corremos peligro nuestra vida e integridad actuamos de manera cobarde, como actuaron los Jueces de San Francisco de Macorís.

Por eso, cuando Aristóteles aborda esta funesta pasión, lo hizo en la Ética a Nicómaco relacionándola con el valor en la lucha para acabar afirmando que el cobarde, por ejemplo, es el que no se encara al peligro. Sin lugar a duda que tenemos una Justicia llena de miedo, de pánico. La amenaza es un fenómeno o proceso psíquico causado por el ser humano que ponen en peligro a las personas amenazadas, y su integridad física y propiedades, aquí no hay Justicia, la Justicia está sepultada hace tiempo. Estamos frente a un gobierno débil sin don de mando, sin carácter, inepto, donde se cambia la ley para adaptarla y complacer a un aliado del partido, cuando el Estado es débil no se respeta se abren los caminos del averno, el crimen, la violencia, la corrupción, los asesinatos sexuales como el de la niña Liz María, el caso de la cajera Raysa Vásquez que fue quemada con café caliente, la inmoralidad de la promiscua sexual Mami Jordán, en los videos exhibidos de alto contenido pornográficos. Pues todo lo que está sucediendo es porque estamos frente a un gobierno débil, inepto, que no sabe gobernar, que no sabe para dónde va, mientras la incertidumbre y el caos se apoderan de la nación, el destino de la Patria es más incierto que nunca, caminamos a un precipicio de la mano de un gobernante inepto. Lo que comienza mal, mal termina, ¡Ahora qué!

