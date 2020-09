Organización denuncia restaurantes dominicanos violan protocolos COVID – 19 con ruidos y desórdenes

NUEVA YORK._ La organización comunitaria “Inwood Keeping them Honest / KTH)” (Manteniendo la Honestidad de Inwood), denuncia que los restaurantes situados en ese vecindario del Alto Manhattan, negocios en su mayoría de propietarios dominicanos se mantienen violando los protocolos y las restricciones de COVID-19, lo que posibilita que se produzcan estridentes ruidos y desórdenes callejeros, especialmente por las noches, cuando sirven a sus clientes en las calzadas y aceras, donde han improvisado especie de terrazas abiertas para atender a los comensales al aire libre.

Casi todos los restaurantes, blanco de las críticas de la organización que en su cuenta twitter publica videos, fotos y comentarios contra lo que califica caos y perturbación a la calidad de vida del sector, están ubicados a lo largo de la avenida Dickman, después de la avenida Broadway.

Las imágenes divulgadas en twitter, Instagram, facebook y otras redes sociales por el grupo comunitario muestran a cientos de clientes muy juntos y sin mascarillas, lo que según el gobernador Andrew Cuomo, es responsabilidad directa de los dueños de los negocios que deben acomodar las mesas a seis pies de distancia con no más de cuatro clientes en las mismas.

Cuomo, sigue firme y radical oponiéndose a permitir que los restaurantes de la ciudad, reabran el servicio en el interior, debido a la permanente violación de los requisitos.

Public Health officials finally notice Inwood. 104 tables USED TO BE offered 7 days a week. It was a serious public health concern and disregard for public safety. @nyc311 @ydanis @NYGovCuomo @PIX11News @LESdwellers pic.twitter.com/aiJXPgrrNf

— inwoodKTH (keeping them honest) (@InwoodKth) August 17, 2020