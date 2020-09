El Alcalde de SDO José Andújar recibe terreno para construir escuela vocacional

El alcalde de Santo Domingo Oeste (ASDO) ingeniero José Andújar, realizó este sábado una maratónica reunión con las diferentes delegaciones de limpieza del municipio y recibió un terreno para construir una escuela vocacional que favorezca a todos los jóvenes y adultos de Santo Domingo Oeste que deseen aprender un oficio con el que puedan ganarse el sustento suyo y de su familia.

José Andújar realizó el encuentro con las diferentes delegaciones con el objetivo de garantizar la eficiencia en la recogida de basura en el municipio, exhortándolos a un mayor compromiso social. El edil les prometió un mejor sueldo a cada uno de los empleados de la institución. “Les prometí mejor calidad de vida y cumpliré con cada uno de ustedes, y para eso me he reunido con cada Ministro, porque necesitamos salir de este atolladero, y solos no podemos”. “Es mucho lo que tenemos por delante, y con el sueldo que ganan no se puede trabajar”, dijo un alcalde comprometido con sus electores y su municipio.

Cabe destacar que unos de los principales objetivos de esta administración, es garantizar la limpieza y que cada rincón esté representado por un equipo de trabajo de la alcaldía, comprometidos a dar fiel cumplimiento a la palabra empeñada.

José Andújar sostuvo qué hay que trabajar día tras día para garantizar que este municipio sea un modelo a seguir por las demás autoridades municipales del país. El ejecutivo municipal entiende que no será fácil sacar esta demarcación del abandono al que fue sometido durante tantos años, pero que justo a cada uno de los hombres y mujeres trabajadores de este municipio logrará el embellecimiento Santo Domingo Oeste.

Además de la reunión realizada este sábado con las delegaciones, el alcalde del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, recibió un terreno propiedad de la Liga Municipal Dominicana (LMD) que era usado como depósito de los vehículos incautados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

José Andújar al recibir los terrenos anunció que se construirá una escuela vocacional donde se impartirán diferentes tipos de cursos técnicos con el objetivo que los jóvenes del municipio tenga un lugar seguro donde ir a realizar sus estudios y luego insertarse al mercado laboral.

Cabe destacar que durante el proceso de aprendizaje y pasantía el Ayuntamiento le pagará a los estudiantes, con el objetivo de ello tengan dinero fruto de su trabajo para cubrir algunas de sus necesidades básicas.

En la escuela vocacional los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender electricidad, pintura, electrónica, ebanistería, costura, belleza, mecánica, entre otros, y en el mismo se reparará todos los equipos dañado de la alcaldía.

Además los estudiantes de ebanistería van a fabricar ataúdes que serán donados a la población que los necesite.

Con esta decisión el Alcalde José Andújar quiere alivianar el momento más difícil para cada ser humano, que es perder a un ser querido.

El edil dijo además, que se construirán casetas para alojar a los vendedores que usan las aceras, impidiendo el paso a los peatones. “Esos comerciantes serán reubicados y dejaremos dos metros de espacio para los transeúntes y compradores.

“Es una tarea difícil adecuar y adecentar este lugar, pero con el poder de Dios y el amor, más la voluntad de todos ustedes, lo vamos a lograr”.

En el proceso electoral donde garanticé transparencia y un desarrollo para el Municipio de Santo Oeste, y no lo vamos a defraudar

