Crónica de cine: La enfermedad del domingo

Joyas del cine iberoamericano, es la clara diferencia entre

creatividad y artesanía. No funciona para gente adulterada con el

ritmo comercial de los éxitos comerciales norteamericanos. No es

para esa gente.

José Rafael Sosa

Si su patrón de consumo del cine es el norteamericano más

comercial, La enfermedad del domingo no es para usted.

No hay secuencias de acción, tiros, despelotes de sangre, ni el

triste rictus del sexo sugerido o vandalizado, ni ritmo acelerado

cerrado con la gloria previsible de ese final que usted puede

adivinar. Si ese es su patrón, le ruego que ni intente verla. Procure

otros filmes de actores que corren rápidos y furiosos, de esos que

se cubren, para enmascarar su mediocridad audiovisual con las 50

y pico sombras de Grey.

La enfermedad del domingo es un drama de ausencias, de

miserias, de desamparo compensado de la forma más inusual, de

descuidos del alma y el olvido deliberado de roles, de angustiantes

silencios y largas pausas de mirada, de marchas argumentales

trabajadas con cuidado y el ritmo desesperante a ratos, de tipo que

demanda un quehacer fílmico responsable de su papel, el que llama

a consagrar el arte de alto perfil, sin truculencias, ni el repetido y

previsible lugar común.

El milagro del buen cine, nace con el responsable cuidado del

detalle, el inicio de la perfección y de la experiencia que trasciende

a sus creadores y que se quedará por siempre en el patrimonio de

experiencias inolvidables de sus públicos. Ese es el logro de La

enfermedad del domingo.

Puesta en común por la plataforma Netfix, para mucha gente puede

que sea uno de tantos títulos ofertados, tan solo para bien pasar las

horas de encierro del toque de queda.

La enfermedad del domingo es una de las joyas del cine

iberoamericano, que refieren la riqueza temática que nos favorece

como región mundial audiovisual y que además deja clara la idea de

que, en el arte, la base de todo es el hecho de que alguien se

disponga a pensar y a lograr hacer la diferencia a establecer entre

creatividad y artesanía.

Se trata de uno de esos éxitos del cine que parte de un guión que

trenza con personajes y giros emocionales en torno a una

vinculación familiar (madre-hija), ofreciendo la oportunidad para uno

de los más completos recitales interpretativos, de mujer a mujer.

La soberbia entrega a sus roles de Anabel (Susi Sánchez)

encuentra a su hija Chiara (Bárbara Lennie) en uno de los más

formidables conciertos de actuación, absolutamente digno de

estudio por parte de estudiantes y profesionales de la interpretación.

Lo determinante es la dedicación del director a cada uno de los

aspectos técnicos y artísticos de su producción: desde la dirección

de arte, selectiva en sus ambientes y locaciones, su vestuario (que

ha sido estudiado por publicaciones especializadas), el manejo de

cámaras y su perfecto universo sonoro, tanto la banda musical

como sus efectos de sonido), a lo que agrega el criterio de sus

personajes de apoyo y la fotografía de un Ricardo García y la

música original de Nico Casal.

El director

Ramón Salazar, director español de nombre tan común como el de

cualquier hijo de vecino, despojado del manto de refulgencia

mediática, entregó en 2018, un proyecto de cine que

comenzó cuatro años antes en la forma de una pieza dramática

familiar con unos giros emotivos sorprendentes, sentidos y de una

trascendencia que se queda en el sentir del espectador, sabiendo

que lo percibido es fruto de un talento respetuoso de un arte

exigente y con tantas cuidadas expresiones del lenguaje del cine.

Se formó como actor en la Escuela Superior de Arte Dramático de

Málaga y luego estudió dirección de cine en Madrid, y que inició su

carrera de director cuando presentó su primer largometraje en 2002,

Piedras, hasta llegar a dirigir (2018 y 2019) capítulos de dos de las

series españolas de mayor impacto reciente: Vis a Vis y Elite,

mostrándose como un adecuado director de series comerciales de

fórmula y que no guardan relación con su imaginario interno, del

aliento personal de cuanto quisiera hacer desde sus ímpetus

originarios.

Salazar no cuenta a su favor con fulgurante mundo las luminarias

mediáticas y la locura de las redes sociales en las cuales la gente

vale tan solo por la cantidad de los vius y no por la evaluación

estética de su obra. Pero, por suerte, parece que no lo necesita.

Basta que el alma agradecida de un espectador de su obra, quedé

ensimismada en lo que ha sentido tras una hora y 33 minutos de

pura emoción bien cultivada rebelde al facilismo de una sociedad

que persiste en la simplificación de todo como carta de triunfo.

La enfermedad del domingo, con todo y su título tan paradójico

como seductor, es su obra más personal, la que debe figurar en su

filmografía fundamental, es La Enfermedad del domingo deja su

impronta en 2018 y 2019 festivales (Berlinae, Sección Panorama;

Mejor actuación femenina (Bárbara Lennie) del Premio Sant Jordi;

Premio Goya a la mejor actuación femenina (Sucy Sánchez);

nominada mejor director (Premios Feroz) y al Premio de Cine en

Valores (Premios Forqué).

Una de esas entregas del cine que se siembran en la memoria

emotiva, cuando haya que hablar de buen cine.

LA ENFERMEDAD DEL DOMINGO,

PAIS: España,

Ano: 2018.

Dirección: Ramón Salazar

Duración: 113 minutos

Guion: Ramón Salazar

Producción: Zeta Cinema / ON Cinema

Fotografía: Ricardo de Gracia

Música: Nico Casal

Reparto: Bárbara Lennie, Susi Sánchez, Miguel Ángel Solá, Greta

Fernández, Richard Bohringer, David Kammenos, Fred Adenis



Sinopsis: Anabel (Susi Sánchez) abandonó a su hija Chiara

(Bárbara Lennie) cuando esta apenas tenía ocho años. Treinta y

cinco años después, Chiara regresa con una extraña petición para

su madre: que pasen diez días juntas. Anabel ve en ese viaje la

oportunidad de recuperar a su hija, pero no sabe qué intenciones

tiene Chiara. (FILMAFFINITY).

Pies de foto:



La enfermedad del domingo es una de esas piezas fílmicas que

guardan un tesoro, solo descubierto por los auténticos amantes de

dice

Trailer:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=8X756cYFsk0

&feature=emb_logo

<iframe width=»560″ height=»315″

src=»https://www.youtube.com/embed/8X756cYFsk0″

frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media;

gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen></iframe>

(Visited 10 times, 10 visits today)