DENUNCIA DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DEL DEBIDO PROCESO EN LAS INVESTIGACIONES DEL CASO DE DESAPARICIÓN DE LA NIÑA LIZ MARÍA SANCHEZ

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH-RD), Organización No Gubernamental incorporada mediante el Decreto No.184-95, de fecha 15 de agosto, 1995, del Poder Ejecutivo en la República Dominicana, con domicilio en la Avenida Ortega y Gasset n. 200 del sector de Cristo Rey, edificio Fundación Trópico, Santo Domingo, Distrito Nacional, expresa su profunda inconformidad y preocupación por las violaciones de derechos humanos a los familiares de la niña LIZ MARÍA SANCHEZ desaparecida del sector donde vive, el día 16 de Agosto del presente año, además de los fallos, impericias y violaciones al debido proceso, evidenciadas en la investigación policial del caso.

En fecha 25 de Agosto del presente año, el Dr. Manuel María Mercedes, presidente nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) ha designado una comisión a fines de realizar una investigación independiente sobre los hechos. La misma está coordinada por el Dr. Félix Valdez Telemín y está integrada por los Licdos. Zacarías Guzmán y Juan Miguel Rondón Ruiz, juristas de la organización.

HECHOS:

El día 16 de Agosto del presente año, en horas de la mañana, la niña LIZ MARÍA SANCHEZ de 9 años de edad, sale de su casa donde vive con sus padres Enmanuel Sanchez y Licelot Garcías Encarnación, situada en la calle 12, respaldo 13 n. 144 del sector Ensanche Isabelita, provincia Santo Domingo, para dirigirse presuntamente hacia la vivienda de STARLIN FRANCISCO SANTOS, alias EL PANADERO para buscar un celular que el hombre dijo le iba a regalar.

Al momento de salir de su casa, la madre de la niña estaba dormida y el padre se encontraba afuera en el campo hacia donde había salido muy temprano.

La niña en horas de la madrugada se había ido a acostar al lado de su madre, sin embargo, al despertarse la mamá se dio cuenta de que ella ya no estaba durmiendo. Cuando inició su búsqueda alrededor de las 12 del día, un hijo de una vecina le informa que LIZ MARÍA le dijo que iba a la casa de STARLIN FRANCISCO SANTOS, alias EL PANADERO, situada en la calle 10 n. 47, parte atrás, Ensanche Isabelita, a buscar un celular.

STARLIN FRANCISCO SANTOS, alias EL PANADERO, a las preguntas de la familia y los vecinos refiere que la niña había llegado a su casa y que se había ido de una vez, y se suma a la búsqueda de LIZ MARÍA de una vez junto a familiares y vecinos.

Hay que agregar que STARLIN FRANCISCO SANTOS, alias EL PANADERO es conocido por la familia de la menor LIZ MARÍA y visitaba la casa a menudo.

Sin embargo, ya en horas de la tarde empieza a correr la voz entre los moradores del barrio de que STARLIN FRANCISCO SANTOS, alias EL PANADERO pudiera estar involucrado en la desaparición de la niña. La familia de LIZ MARÍA y otras personas, entre ellos un policía llega la casa de STARLIN FRANCISCO SANTOS, alias EL PANADERO donde este se entrega y lo llevan al destacamento de Villa Duarte donde es recibido por un mayor de la Policía Nacional de apellido Morla.

Esa misma noche la familia de LIZ MARÍA presenta la denuncia para que STARLIN FRANCISCO SANTOS, alias EL PANADERO sea investigado. Ese mismo día en la noche la familia de la niña presenta la denuncia para que sea investigado.

El mismo día, en horas de la noche, STARLIN FRANCISCO SANTOS, alias EL PANADERO confesó haber violado y asesinado LIZ MARÍA, cuyo cuerpo admitió haber envuelto en un saco y lanzado a aguas del Mar Caribe.

De hecho en un video producido por una cámara de vigilancia se puede observar la niña a la 8:58 am entrando a un callejón sin salida de donde se accede a la casa de STARLIN FRANCISCO SANTOS, alias EL PANADERO y no volver a salir, mientras que a las 11:23 am se observan en la misma cámara de vigilancia, las imágenes de STARLIN FRANCISCO SANTOS, alias EL PANADERO subiéndose a un motor con un saco en la parte trasera donde presuntamente podían estar los restos de la niña.

Las autoridades iniciaron la búsqueda del cuerpo de LIZ MARÍA después de la confesión de STARLIN FRANCISCO SANTOS, alias EL PANADERO, en el lugar indicado por él, sin encontrar nada.

La familia de LIZ MARÍA se ha enterado de la confesión del hombre el día siguiente por los videos de las declaraciones de STARLIN FRANCISCO SANTOS, alias EL PANADERO en los medios de comunicación.

A más de 15 días de los hechos, el cuerpo de la niña no ha sido encontrado y la búsqueda ha sido cerrada por las autoridades, sin que de esta decisión hayan informado la familia de la menor.

STARLIN FRANCISCO SANTOS, alias EL PANADERO el día 21 de Agosto ha retractado su confesión. Por el hecho que ha supuestamente cometido, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, le ha dictado 18 meses de prisión preventiva.

La medida de coerción deberá cumplirla en La Nueva Victoria.

CONSIDERACIONES:

La comisión especial designada por el Dr. Manuel María Mercedes, presidente nacional de la CNDH-RD, el día 27 de Agosto ha realizado una visita a la familia de LIZ MARÍA, visitando el sector donde han ocurrido los hechos.

Dicha comisión se ha entrevistado con los padres de la niña y moradores del barrio y emite las siguientes consideraciones respecto a las violaciones de derechos humanos y del debido proceso en la investigación de la desaparición de la niña Liz María Sánchez.

Antes que todo informamos que la madre de la niña, Sra. Licelot Garcias Encarnación al recibir la visita de los integrante de la comisión especial de la CNDH-RD, ha agradecido la organización y ha expresado profunda inconformidad con las autoridades que “la han dejado sola” y que a pesar de haber transcurrido más de diez días del hecho “nunca le han preguntado nada”.

Denuncia haberse enterado de la a confesión de STARLIN FRANCISCO SANTOS, alias EL PANADERO, por las redes sociales a través de un video, y que ni su abogado ni las autoridades policiales le habían informado de la confesión del hombre.

Después de escuchar los familiares de la menor desaparecida, visitar donde fue vista por última vez, analizar los video y noticias referentes al caso y leer detenidamente la Resolución Penal n. 530-2020-SMEC-01470 con la que el Juzgado de Atención permanente de la Provincia Santo Domingo le impone 18 meses de prisión preventiva a STARLIN FRANCISCO SANTOS, alias EL PANADERO, podemos decir sin temor a equivocarnos que los miembros de la Policía Nacional y el Ministerio Publico han omitido una serie de pasos en la investigación, los cuales están establecidos por los códigos y leyes vigentes, cuyas consecuencias tienden a impedir una solución creíble del hecho.

Entre estos errores podemos citar:

1. IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO – Consideramos un error imperdonable que pese a los recursos y tecnología con que los que cuenta el Ministerio Público y la Policía Nacional, no sea debidamente identificado STARLIN FRANCISCO SANTOS, alias EL PANADERO, ya que ni en la acusación del Ministerio Publico, ni en la resolución que impone la medida de coerción está reportado el número de cedula del mismo. Recordamos que el artículo 96 del Código Procesal Penal, permite que esta situación sea corregida en cualquier estado del proceso. Sabemos que para el inicio de una investigación la correcta identificación es primordial.

2. ARRESTO DEL IMPUTADO – Respecto al arresto de quien dijo llamarse STARLIN FRANCISCO SANTOS, alias EL PANADERO, existen diferentes versiones, quien dice que fueron los ciudadanos indignados en fecha 16 de Agosto, quien dice que fue la policía, quien dice que fue por orden de arresto. Cuando se varía la realidad de los hechos en la investigación, al final el imputado queda favorecido, en virtud que desaparecen pruebas y testimonios del arresto real.

3. PRUEBAS – A pesar que la madre de la menor Sra. Licelot Garcias Encarnación afirma que STARLIN FRANCISCO SANTOS, alias EL PANADERO fue apresado en horas de la tarde del 16 de Agosto y conducido al destacamento de Villa Duarte, donde ella presentó formal denuncia de lo ocurrido y explicó a un oficial apellido Morla los hechos, tanto la Policía Nacional cuanto posteriormente el Ministerio Público, ante una denuncia de tal magnitud no se acogieron a lo que establecen los artículos 88, 89, 91, 92 y 93 del Código Procesal Penal entre otras leyes y reglamentos que rigen la investigación criminal y que los funcionarios están obligados a cumplir, ya que no preservaron ni trabajaron la escena del crimen, no realizaron el examen corporal correspondiente al imputado, ni lo solicitaron al juez de la instrucción (art.99 Cpp) a fin de determinar si ese mismo día el imputado había tenido relaciones sexuales y ¿porque no? evidencias de sangre y secreciones típicas de una violación. Hay que destacar que el día siguiente a la confesión de STARLIN FRANCISCO SANTOS, alias EL PANADERO, una turba de moradores del lugar se ha desplazado a donde vivía (un solar entre basura y escombros de varia naturaleza) ha destruido, manipulado y quemado todo, hasta el motor donde presuntamente había desplazado el cuerpo de la niña envuelto en un saco.

4. DERECHOS DE LAS VICTIMAS – Los padres de la menor Liz Maria, desde el primer día se han quejado que tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional no les han informado de la investigación, ni les han preguntado acerca de las acciones realizadas o por realizar, lo que es violatorio al debido proceso ya que el articulo n. 84 del Código Procesal Penal establece lo siguiente:

Art. 84.- DERECHOS DE LA VICTIMA: Sin perjuicio de los que adquiere al constituirse como querellante, la víctima tiene los derechos siguientes:

1) recibir un trato digno y respetuoso;

2) ser respetada en su intimidad;

3) recibir la protección para su seguridad y la de sus familiares;

4) intervenir en el procedimiento, conforme a lo establecido en este código;

5) recurrir todos los actos que den por terminado el proceso;

6) ser informada de los resultados del procedimiento;

7) ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que ella lo solicite.

Por las mencionadas razones y consideraciones por lo tanto

SOLICITAMOS:

1. Que de manera urgente la honorable Procuradora General de la República, Miriam Germán designe un procurador adjunto para el caso de la desaparición d ela niña LIZ MARÍA.

2. Que inicie una nueva investigación y que aclare las razones de porque tanto el Ministerio publico actuante cuanto la Policía Nacional no actuaron apegados a la Constitución y a las Leyes.

3. Que se reanude inmediatamente la búsqueda de la menor LIZ MARÍA

