Abinader obligado a contar con nuevas estructuras y mandos en inteligencia del Estado, Lo que ha ocurrido en diferentes gobiernos con organismos de inteligencia del Estado

El presidente Luis Abinader está obligado a montar una nueva estructura de inteligencia en el Estado para un mayor dominio de las informaciones claves que necesita un gobernante en República Dominicana.

El gobernante necesita oficiales de gran confianza y mucha capacidad en los organismos de seguridad del Estado.

El principal organismo de seguridad del Estado es el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), donde prestan servicios civiles, policías y militares; y en los cuerpos armados operan la dirección de inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (J-2), el A-2 en la Fuerza Aérea de la Republica Dominicana (FARD), M-2, Inteligencia Naval de la Armada Dominicana y el G-2, del Ejercito de Republica Dominicana (ERD). El S-2 es la inteligencia en las brigadas del Ejercito.

La Policía tiene el DINTEL en materia de inteligencia.

Para la seguridad del Estado son muy importantes los Cuerpos Especializados de la Frontera (CESFRONT), Seguridad Portuaria, Seguridad Aeroportuaria, del Metro y Seguridad Presidencial, que manejan informaciones confidenciales de mucho interés para las altas instancias del gobierno, militares y policiales.

La Dirección General de Aduanas cuenta con una poderosa estuctutura de inteligencia aduanera para enfrentar el contrabando y manejar informaciones claves de interés para esa institución.

Para un presidente de la República, el alto mando militar y diferencias dependencias del Estado la seguridad es un punto uno A.

Deben seguir paso a paso con la inteligencia las amenazas del narcotráfico a través de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el cuerpo antinarcóticos de la Policía.

La DNCD tiene un importante organismo de inteligencia que trabaja en coordinación con agencias internacionales.

ESPIARON A ABINADER, CORONEL PN, TECNICO DE CLARO Y A MIRIAM GERMAN

En la campaña electoral espiaron y hackearon al entonces candidato presidencial Luis Abinader, hoy presidente de la Republica.

Además, fueron espiados el entonces coronel Guzmán y un técnico de Claro, a quienes trataron de involucrar en un supuesto sabotaje electoral en los comicios del 16 de febrero.

DIRECCION DEL DNI

El presidente Luis Abinader rompió la tradición de nombrar al frente del DNI a mayores generales y generales al frente del DNI y arrancando su administración nombró al abogado Luis Soto al frente de ese organismo de inteligencia.

ESTRUCTURAS DE INTELIGENCIA EN LOS GOBIERNOS ENCABEZO LEONEL

En los gobiernos que encabezó el ex presidente Leonel Fernández, 1996-2000 y 2004-2012, el almirante retirado Sigfrido Pared Pérez, contralmirante retirado Mazara Mateo, teniente generales retirados Manuel Florentino Florentino, Ramón Aquino García, generala FARD Rosana Pons, mayor general retirado FARD ocuparon posiciones claves en la inteligencia del Estado.

GESTION DE HIPOLITO MEJIA

En el periodo 2000-2004, el mayor general retirado FARD Fernando Evangelista Cruz Méndez y el coronel Segura, FARD, dirigieron el DNI. El primero fue el director y el segundo sub-director.

Por el J-2 pasaron los mayores generales retirados del Ejercito Hernández Cruel y Furcy Castellanos.

GOBIERNOS DE DANILO MEDINA

En materia de inteligencia en los dos periodos de gobiernos de Danilo Medina, jugaron un rol de primer orden el teniente general retirado William Muñoz Delgado, ex director del DNI y ex ministro de Defensa; Cáceres Silvestre, ex comandante del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, el ex ministro y ex director del DNI, Sigfrido Pared Pérez; generales Ortiz Báez, Núñez Veloz, Manin Liberato, Almonte Santana, Calcaño, Santo Domingo Guerrero Clase, Marcos Mejía (FARD), Ceballos, en la PN; Díaz Gilbert, Infante, Manin Liberato, Aguirre Reyes, Polanco Martínez Licurgo. Ney Aldrán, Mercedes y otros.

AUDITAR SEGURIDAD EN DEPENDENCIAS DEL ESTADO

Se debería auditar también el uso de los fondos en las agencias de seguridad del Estado.

El gobierno necesita, según observadores, auditar en materia de inteligencia las dependencias oficiales para determinar si manos ocultas dejaron micrófonos y cámaras ocultas al nuevo gobierno.

En las redes sociales se divulgó en la semana que en una importante institución del Estado fueron encontrados más de cien micrófonos y cámaras clandestinas para espiar a los ejecutivos y empleados de esa dependencia. La dependencia que mencionaron no emitió ninguna reacción al respecto.

PASADA GESTION DE AGRICULTURA

En la pasada gestión de Agricultura esa dependencia fue llenada de agentes de seguridad del Estado en un caliesaje sin precedentes.

