RD Hoy, siete mil pruebas diarias determinarán real situación del COVID-19 en RD, toque de queda con doble moral, hay que resolver problemas del Laboratorio Nacional para enfrentar coronavirus, Asaltos, robos en horas del toque de queda cuestiona efectividad militar y policial en emergencia

Las siete mil pruebas diarias que ha anunciado el gobierno determinaran la real situación de la pandemia del coronavirus en la República Dominicana.

Con muy pocas pruebas en Laboratorio Nacional, pero con una activa participación de laboratorios privados, han bajado los casos de COVID-19 en los últimos días, aunque preocupa lo que ocurre en Santiago de los Caballeros.

En los últimos días las pruebas para determinar los casos de COVID-19 no llegan a las tres mil y las estadísticas oficiales motivan un debate sobre si descienden los casos o no es revelada la realidad por la falta de pruebas a los ciudadanos.

El presidente Luis Abinader ha insistido en la necesidad de poner a funcionar a toda capacidad el Laboratorio Nacional y en la realización de las siete mil pruebas diarias para enfrentar el coronavirus en el país.

El miércoles 19 de agosto, tres días después de tomar posesión como mandatario, anunció la duplicación de las pruebas PCR, la incorporación de mil médicos desempleados y la compra delas vacunas cuando salgan al mercado.

TOQUE DE QUEDA DE DOBLE MORAL

La población considera de doble moral el toque de queda diario en el país, pues mientras se limitan los derechos al pueblo dominicano, el gobierno anuncio en la semana que los turistas no tendrán que presentar la prueba de COVID-19 al ingresar a territorio dominicano.

RESOLVER LOS PROBLEMAS DEL LABORATARIO NACIONAL

Crecen las presiones para el gobierno resuelva los problemas que perjudican la realización de las pruebas del COVID-19 a ciudadanos, lo que deja muy mal parado al gobierno por las pocas pruebas que realiza.

Si el país no contara con las pruebas de los laboratorios privados, la situación de la pandemia del coronavirus estaría en una situación peor.

En los últimos días bajaron las pruebas del COVD a menos de tres mil, lo que ha influido en la disminución de los casos dados a conocer en las estadísticas oficiales.

ROBOS Y ASALTOS EN HORAS DEL TOQUE DE QUEDA

El muy informado periodista Felipe Romero denunció en la Z los robos y asaltos que se producen en horas del toque de queda, información que deja mal parado el supuesto éxito del patrullaje militar y policial.

Corresponde a la procuradora general de la Republica, doctora Miriam German, solucionar las trabas en el Ministerio Público respecto a las querellas de robos y atracos que tienen que presentar negocios y ciudadanos afectados.

