Superintendencia de Bancos traza lineamientos a las EIF sobre el cobro de cuotas aplazadas en proceso de flexibilización por COVID

SANTO DOMINGO. La Superintendencia de Bancos emitió la Circular SIB No.

023/20, a través de la cual establece los lineamientos que deben seguir las

Entidades de Intermediación Financiera (EIF) al hacer efectivo el cobro de las

cuotas aplazadas a deudores que se acogieron a las facilidades otorgadas para

mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19.

La referida circular está dirigida a las EIF y a los usuarios de los productos y

servicios financieros, que podrán consultar un anexo en el que se explican las

principales modalidades de pago que están implementando actualmente las

entidades para los cobros postergados.

La Circular SIB No. 023/20 indica que los usuarios deben autorizar los cambios

en las condiciones de pago, según lo dispone el Reglamento de Protección al

Usuario de los Productos y Servicios Financieros, para lo cual las EIF deberán

utilizar los medios que permitan verificar el consentimiento expreso del cliente.

Entre estas vías figuran los documentos digitales, bajo el amparo de la Ley No.

126-02, sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales.

“Los intereses generados durante el período de gracia no podrán ser

capitalizados sin contar con el consentimiento expreso del cliente. En los casos

donde los clientes consientan una reestructuración de crédito, las entidades de

intermediación financiera deberán constituir las provisiones correspondientes al

monto capitalizado”, precisa el documento.

Las EIF tampoco podrán aplicar cargos adicionales por penalidades a quienes

no consintieron la flexibilidad otorgada y decidan ponerse al día en sus pagos.

Además, deberán explicarles a los usuarios que manifiesten su voluntad de no

acogerse a la flexibilización cuáles son las consecuencias de esa elección

sobre su perfil crediticio, en caso de que tengan cuotas atrasadas y no puedan

saldarlas de inmediato.

La Circular SIB No. 023/20 también dispone que los pagos que hayan realizado

los clientes durante el periodo de gracia se deberán aplicar sobre el saldo

insoluto o monto adeudado a la fecha en que se realizó dicho pago, y no recibir

tratamiento de cuota pagada por adelantado.

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

Asimismo, la norma establece que las EIF que adoptaron medidas de

flexibilización deberán realizar una campaña masiva e instruir a su personal

para explicarle a sus clientes los alcances e implicaciones de las medidas.

(Visited 19 times, 19 visits today)