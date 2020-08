Neney Cabrera dispone reconstrucción de casa a señora de 108 años en San José de Ocoa a través programa Quisqueya Digna*

San José de Ocoa.- El ministro de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República, José Leonel (Neney) Cabrera, dispuso la reconstrucción de una vivienda para dignificar las condiciones de vida de una señora de 108 años en el barrio Las Mercedes, de San José de Ocoa, como parte de los proyectos de acción social que se desarrollan a través del programa Quisqueya Digna.

Cabrera dijo que la construcción de la vivienda a la señora María Milagros de Valdez, se enmarca dentro de las disposiciones del presidente Luis Abinader para reactivar todos los programas y proyectos sociales que se desarrollan a través de la institución a su cargo.

El funcionario precisó que Quisqueya Digna está dirigido, de manera especial, a las personas más vulnerables, y que han sido duramente golpeadas y afectadas por la crisis sanitaria y económica, derivada de la pandemia del Covid-19.

“En esa dirección, hemos reactivado el programa que precisamente trabaja para la inclusión social de los ciudadanos, que en este caso se trata de Quisqueya Digna, que se encarga de hacer un levantamiento social para trabajar con las personas que viven en la línea de la extrema pobreza, de manera que podamos registrar e identificar sus necesidades en términos de salud, vivienda y otras carencias materiales, o que requieran ser alfabetizadas o que no tengan Seguro Familiar de Salud”, indicó el ministro.

Destacó que el abordaje que realiza la dependencia a su cargo sobre los ciudadanos en condiciones de extrema pobreza es un abordaje integral, de manera que se puedan resolver, concomitantemente, todos los problemas que los afectan.

“Estamos hablando que son más de dos millones de compueblanos, compatriotas nuestros, que necesitan de la asistencia y de la ayuda de nosotros, y para eso estamos aquí”, expuso Neney Cabrera.

Dijo por eso está en este sector de Las Mercedes del municipio San José de Ocoa, de la provincia del mismo nombre, porque “en el Gobierno del Cambio es una prioridad trabajar con esos dos millones de personas, para de una vez y por todas, sacarlos de esa línea de pobreza y darles unas condiciones de vida mucho más dignas”.

Sostuvo que para él y la Presidencia de la República es un orgullo y una satisfacción trabajar con ese tipo de personas, para lo cual agregó que se necesita la colaboración de todas las autoridades, comunidades y los ciudadanos, ya que no debe ser una tarea solo del gobierno, para tener éxitos en estos programas.

Expresó que no es una tarea fácil, sino compleja y que tomará tiempo, pero confió en que, con la fe, el entusiasmo y la determinación del presidente Abinader y de sus funcionarios, no hay duda de que se podrá cumplir las metas.

“En los próximos cuatro años, vamos a ayudar a esos más de dos millones de personas que necesitan la mano amiga de todos nosotros, y sé que será un logro tangible de este gobierno”, enfatizó Cabrera.

Este encuentro en San José de Ocoa es el tercero de esa naturaleza que realiza el ministro Cabrera; el primero fue en el Distrito Municipal San Luis, de Santo Domingo Este, donde se reunió con representantes de distintos sectores, para identificar las necesidades de sus habitantes, y el segundo fue ayer, en el sector La Piña, de Barrio Nuevo, del municipio Los Alcarrizos, de la provincia Santo Domingo.

En el acto de San José de Ocoa, José Leonel (Neney) Cabrera estuvo acompañado de Josefa Oliva Castillo, gobernadora provincial; Mary Sánchez, directora del programa Quisqueya Digna, Luis Alberto Coronado Abreu, General de Brigada ERD, director de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; Giordano Soto, empresario agrícola; líderes comunitarios y sociales, entre otros

