Comisión especial aprueba a unanimidad proyecto de presupuesto complementario sometido por el Poder Ejecutivo

SANTO DOMINGO.- La comisión especial creada por la Cámara de Diputados para estudiar el proyecto de presupuesto complementario sometido al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo acogió a unanimidad, y en todas sus partes, la iniciativa legislativa.

Con este proyecto de presupuesto complementario, el Gobierno central busca obtener los recursos que necesita para hacerle frente a la problemática generada por la pandemia del coronavirus.

El presidente de la comisión especial, José Santana, dijo que esta misma tarde elaborarán el informe de la iniciativa, a los fines de que la misma pueda ser conocida en la sesión convocada por la Cámara de Diputados para este viernes.

La comisión se reunió en la mañana de este jueves con el ministro de Hacienda, Jochi Vicente; el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, y el director general de Impuestos Internos, Luis Valdez.

El encuentro de trabajo, encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, fue convocado para analizar algunos aspectos del proyecto.

En la reunión de trabajo realizada en la mañana, el diputado José Santana dijo que la iniciativa contempla los recursos que necesita el Gobierno central para ir en auxilio de las familias afectadas por el Covid-19, los sectores productivos y los trabajadores, manteniendo los programas sociales hasta diciembre.

“Con el recibimiento de esta visita, nosotros nos sentaremos a deliberar, a fin de elaborar el informe y completar la aprobación de esta pieza, que para todos los legisladores es sumamente importante, ya que representa un tema país y que todos hemos decidido enfrentar”, dijo el legislador.

De su lado, el ministro de Hacienda sostuvo que el proyecto de presupuesto complementario contempla dos grandes aspectos, siendo uno de ellos la estimación de los ingresos, ya que los mismos han variado en relación al presupuesto complementario aprobado.

“Esa diferencia es de cerca de 60 mil millones de pesos, y obviamente, si no hay ingresos, se incrementa el déficit, y si el mismo se incrementa, está la necesidad de obtener los financiamientos para cubrir eso”, puntualizó el funcionario.

Vicente indicó que el otro punto tiene que ver con el incremento de los gastos, y que el complemento más grande es la extensión hasta diciembre de los programas sociales lanzados para hacer frente a la pandemia.

“El presupuesto complementario que se había aprobado solo contemplaba hasta junio, por lo que fuera de ese presupuesto se ha pagado julio y ya hay que pagar agosto y el mismo se extenderá hasta diciembre y este solo componente son 88 mil millones”, sostuvo.

El ministro de Hacienda manifestó que para el Gobierno central, esto es un esfuerzo titánico, ya que se incrementaría el déficit por esa misma magnitud.

“La otra partida grande del incremento del gasto lo es el incremento de pagos hechos durante la transición, de casi 24 mil millones, y que comprometieron el financiamiento que ya estaba aprobado”, dijo Vicente, al responder preguntas de los periodistas que cubren la fuente del Congreso Nacional.

El funcionario expresó que otro componente grande fue en salud, de cerca 17 mil millones de pesos, que abarcó el programa de diagnóstico, detección y tratamiento para el Covid-19 y lo que se hará con la inclusión al seguro de salud de 2 millones de personas.

“Dentro del programa de salud hay otras partidas que serán para beneficio del personal de salud, y otro incremento que no se visualiza, el programa a implementar en el sector educativo”, recalcó el ministro de Hacienda.

En tanto que Rijo Presbot puntualizó que lo que se está buscando es la autorización de financiamiento, por las necesidades que tiene el país.

“Y ese monto se haría por acuerdo de préstamos o por emisión de bonos, lo cual requeriría una emisión de bonos”, sostuvo el funcionario.

Opinó que la ley necesita ser aprobada cuanto antes, pues de no ser así, “tendríamos dificultad para ir a los mercados internacionales a buscar los 2 mil millones de dólares que necesitamos y no se podría combatir la pandemia, seguir con los programas sociales y ayudando a los trabajadores que están suspendidos”.

Los legisladores presentes en la reunión de trabajo se mostraron dispuestos a colaborar para que el proyecto sea aprobado lo antes posible, por tratarse de algo que se necesita con urgencia para enfrentar la situación que vive el país.

Además de Pacheco, en la reunión de trabajo con los funcionarios del gobierno central, celebrada en el salón Hugo Tolentino Dipp, participaron unos 30 diputados.

Este jueves, en horas de la tarde, los integrantes de la comisión especial se reunieron nuevamente y decidieron rendir un informe favorable a la aprobación del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo

(Visited 7 times, 7 visits today)