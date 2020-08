PLD admite no estaba preparado para perder PRM deberá demostrar sí lo estaba para ganar

En declaraciones de dirigentes tan emblemáticos como el doctor Euclides Gutiérrez Félix el “último dinosaurio” del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como él mismo se define admitió que su organización no estaba preparada para la derrota que le propinó en las urnas el pasado 5 de julio el hoy gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) con Luis Abinader como candidato presidencial.

Analistas políticos destacan como una demostración de que la entidad fundada por Juan Bosch se resistía a la idea de que podría perder las elecciones con Gonzalo Castillo en la boleta la ausencia del presidente saliente Danilo Medina en el salón de la Asamblea Nacional el domingo 16 de agosto, donde Abinader fue investido como jefe del Estado para el período 2020-2024.

Aunque Medina motivó su excusa para no asistir a la ceremonia de traspaso de mando en las recomendaciones de distanciamiento social por motivo de la pandemia del coronavirus, se comenta en los círculos políticos que la misma estuvo motivada en resistencia del hoy ex presidente a escuchar las críticas a su gestión que haría el nuevo gobernante, muy particularmente a denuncias de escandalosos actos de corrupción.



Tanto en el discurso pronunciado por el presidente del Senado Eduardo Estrella como en el del propio Abinader el tema de lo que se entiende como la necesidad de llevar a los corruptos ante el banquillo de los acusados fue el más aplaudido por los presentes, en coincidencia con las consignas de grupos de la sociedad civil que ven en la corrupción el cáncer que impide el desarrollo del país.

“Que nadie se lleve a engaño, que no habrá borrón y cuenta nueva para los que han robado dinero del pueblo”, proclamó el nuevo mandatario, y a seguidas indicó que los corruptos tendrán que dar cuenta ante la justicia por sus acciones ilícitas.

Secuencias de hechos que aceleraron el cambio

Las disposiciones para la derrota y la victoria por parte de los dos partidos mayoritarios que se han disputado la hegemonía en los últimos cinco años en República Dominicana comenzaron a ser tema de análisis a partir de las primarias celebradas por el PLD en octubre del pasado año, por cuyos resultados abandonó la organización el aspirante vencido Leonel Fernández, quien además era su presidente, por el competidor Gonzalo Castillo (El Penco), señalado como el protegido del presidente Medina.

Bajo el alegato de un fraude colosal en las primarias, el tres veces presidente de la República abandonó las filas del PLD y fundó el Partido Fuerza del Pueblo junto a un importante grupo de dirigentes. El desenlace tuvo antecedentes tan graves como la frustrada iniciativa de Medina por modificar la Constitución de la República en procura de un tercer mandato, cuyo fracaso se atribuye a presiones del gobierno de los Estados Unidos a través del secretario de Estado Mike Pompeo.

El propio Leonel, meses antes de entregar el poder a Medina en el 2012 tras su victoria frente al candidato del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el ex presidente Hipólito Mejía, vaticinó que el PLD gobernaría hasta el año 2044, definiéndolo como “una fábrica de presidentes”.

Tras la salida de Fernández, el PLD comenzó a bajar puntuaciones en las encuestas más prestigiosas que lo dieron favorito en las últimas dos décadas, lo que no era valorado por el sector danilista que siempre confió en que la tropa morada con la estrella amarilla era invencible.

Desde octubre hasta la fecha el panorama nacional se fue enrareciendo para el PLD con la división por la salida de Fernández, la posposición de las elecciones municipales del 15 de febrero que provocó las concentraciones juveniles de protestas en la Plaza de la Bandera; la derrota en esos comicios celebrados un mes después, la llegada de la pandemia del coronavirus que obligó a posponer las votaciones presidenciales y congresuales del 17 de mayo para el 5 de julio con victoria para el PRM en todos los escenarios.

Los acontecimientos se fueron dando de manera dramática y en tan corto tiempo que muchos todavía se preguntan ¿qué tan preparado estaba el PLD para la derrota como el PRM para la victoria? Por lo menos ya el primero admitió que no lo estaba. El segundo, con las riendas del gobierno y el Estado en sus manos, tiene la oportunidad de demostrar sus condiciones para la administración de un triunfo que le costó grandes sacrificicios.

