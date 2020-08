DIONIS SÁNCHEZ: “SIEMPRE FUI UN PERSEGUIDO POR UN SECTOR DEL PLD

Santo Domingo.- El vocero del bloque de senadores de La Fuerza del Pueblo (FP), Dionis Sánchez consideró hoy que para juzgarlo como traidor por haber abandonado las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) primero debe analizarse “quien traicionó a quien” cuando al ex presidente Leonel Fernández “le trajeron a un narcotraficante” y cuando se incumplieron los puntos acordados en la reunión del Comité Politico en Juán Dolio en 2015.

Asimismo, dijo que durante los días de tensión interna le advertía a los demás senadores que si no se frenaban las agresiones desde el poder, el PLD se dividiría y saldrían del gobierno.

Al ser entrevistado en el programa Infórmate, el senador por Pedernales aseguró que fue un maltratado “por un sector del PLD” que luego al verse con todo el gobierno incrementó sus agresiones, al punto que no le apoyaron en sus aspiraciones mientras sí respaldaban al candidato del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y amenazaban con cancelaciones a los servidores públicos que le respaldaban.

“Uno no puede estar donde no se siente bien, en un partido donde no se puede crecer y donde se que ellos tampoco se iban a sentir bien con mi presencia” dijo el senador Dionis Sánchez, al recordar que es fundador de La Fuerza del Pueblo, ya que fue una voz clave en la lucha que en contra de la reforma constitucional se llevó en el congreso el año pasado.

CNM

Sobre la representación del Senado en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) reiteró que esa posición le corresponde a La Fuerza del Pueblo, ya que la Constitución no pone como requisito el partido por el que fue electo, sino la cantidad de senadores que ocupe la segunda mayoría.

El PLD tiene cuatro senadores, la FP tiene ocho y el Partido Reformista, tiene un senador.

“No creo que un partido que ganó ofreciendo un cambio se vaya a prestar a manipular lo que la Constitución dice claro” aseguró.

Sin embargo, dijo que el pueblo dominicano salió a rechazar en las pasadas elecciones el engreimiento que tenía el gobierno del PLD, pese a que Danilo hizo una buena gestión.

El programa Infórmate es conducido por las periodistas Ana Jimenez y Danylsa Vargas y se difunde los domingos a las 8pm por RNN, canal 27

