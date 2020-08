Sector periodístico en el exterior, recibe con beneplácito designación de Olivo De León.

Por Zunilda Fondeur

El destacado periodista y gremialista Olivo De León, tras ser seleccionado para la dirección y gerencia de Comunicación Estratégica del Ministerio de Salud, le ha llovido por todos los medios existentes la manifestación empática de sus colegas y amigos. El ministro de Salud Pública, del nuevo gobierno encabezado por Luis Abinader, doctor Plutarco Arias; Posesionó al experimentado profesional de la comunicación, quien de inmediato comenzó su función.La algarabía de las decenas de periodistas dominicanos radicados fuera de la patria, fue expresada a quien calza con su firma la presente crónica, al ser consultados para aprobar que sus nombres fueran publicados.Jubilosas manifestaciones de admiración, respeto y reconocimiento desbordaron en sus expresiones los siguientes profesionales de la comunicación y otras áreas, entre los que se encuentran Federico Pinales, Adalberto Domínguez, Quisqueya Primavera Guerrero, Mayra La Paz, Secretaria General del CDP, Florida Central,Periodista De Mao Marcelino Cabrera, Humberto Olivieras, Ana Maria Toribio, Roberto Mota.De igual manera Héctor Julio Hernández, Secretario General del CDP Puerto Rico, Antonio Espinal, Luis Pichardo, María Then, Secretaria General del CDP en New Jersey, César Romero, Lissette Montolío Payán, presidenta de Acroarte New York, Rafael Suero, María Elena Rodríguez, Rolando Hernández, Cecilio Morel, Eglis Santana, Angelberto Almonte, Reyna Pereyra De León.Así mismo Marcos Tejeda, Secretario General en el sur de La Florida, Rosemary Santana, ex Sec. Gral. en Florida, Jesús Rojas, Providencia Rossi, Isabel Cordero, Gheidy de la Cruz , Francia Arrendell, Marino Baez, Francia Arrendell, Carlos Francisco Acevedo Camacho Acevedo, Isa Pereyra. Por supuesto que también Zunilda Mercedes Fondeur, pionera de las periodistas dominicanas en la ciudad de Nueva York, ex presidenta de la APD, quien escribe.Las felicitaciones fueron generadas también por el arquitecto Marlon Laureano, la abogada Dennys Zapata, maestra e ingeniera agrónoma Teresa Guerrero, Ingeniero Juan Carlos Rosario, actriz y profesora de modelaje Carolina Beaumont, entre otros.Algunos colegas cuyos nombres son obviados, obedece a que no recibimos su aprobación directa, en razón de la cortedad de tiempo para enviar este trabajo a los medios, por lo que ofrezco disculpas a los mismos.Cientos de periodistas y la sociedad en general, se han volcado en aprobar y congratular a Olivo De León y otros compañeros quienes han sido juramentados en distintas carteras, a quienes también deseamos parabienes en sus desempeños, para honrar sus compromisos, especialmente frente al estado, cuál es su verdadero contratante, a través de los ministros.El licenciado Olivo Antonio De León Sandobal designado gerente de comunicación de la Dirección de Comunicación Estratégica del ministerio de Salud Pública, es egresado de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD) donde se graduó de licenciado en Periodismo, Summa Cum Laude, además es graduado (Cum Laude) de licenciado en Filosofía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCAMAIMA).Cuenta con una maestría y un Magíster en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Universidad de la Tercera Edad (UTE).Ha realizado diplomados en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), sobre Constitución, Derechos Fundamentales y Comunicación Social en la PUCMM y Tribunal Constitucional.En el Colegio Dominicano de Periodistas y UNESCO realizó un diplomado en Periodismo y Medio Ambiente y ha participado en congresos, talleres, seminarios, conferencias, paneles en Estados Unidos, España, Francia, Bélgica, Brasil, La India, Corea del Sur, Marruecos, entre otros países.En el ámbito gremial el licenciado Olivo De León, se ha desempeñado como secretario de educación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y posteriormente como secretario general de ese gremio.Fungió como secretario de Administración y Finanzas del Grupo América Latina de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), que luego se convirtió en la Federación de Periodistas de América Latina y El Caribe (FEPALC).Fue miembro del Comité Ejecutivo Mundial de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y Presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) durante los períodos 2013-2015 y 2015-2017 y coordinador General del Movimiento Periodístico Marcelino Vega (MMV) del 2015, a la fecha, 2020

(Visited 6 times, 6 visits today)