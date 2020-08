Investigan caso INAIPI

POR HECTOR RAMON ZAPATA

SANTO DOMINGO-REPUBLICA DOMINICANA.- Después de siete horas de investigación en el

despacho de la Fiscal La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, explicó este viernes que

se decidió entrevistar a la señora Berlinesa Franco, por la irregularidad que ocurrió cuando

fue directora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), donde

supuestamente fue sobrevalorado el proceso de compra de 40,000 kits de alimentación, luego

de haber recibido informaciones de las instituciones involucradas en el proceso.

“Decidimos dejar para último a la máxima autoridad ejecutiva, para que las instituciones

suministrarán información que pudiera ser relevante», expresó Ramos Fiscal del Distrito

Nacional, a la salida de su despacho luego de una «entrevista» de siete horas con Franco.

La fiscal agregó que la crisis del coronavirus (Covid-19) había dificultado el proceso de

entrevista de los imputados en el caso.

“También recuerden que con esto de la pandemia los trabajos han sido mucho más lentos y

en un momento se tuvo que suspender porque teníamos varias personas infectadas de Covid-

19”, añadió la fiscal del Distrito Nacional.

La citación de Berlinesa no se produjo hasta el lunes 17, justamente un día después de que

las nuevas autoridades asumieran el poder.

“El Ministerio Público es independiente, las investigaciones se realizan en el momento que

sean pertinentes y este es el momento que se consideró adecuado para realizar esta

entrevista”, recalcó.

No se descarta una nueva citación

La fiscal del Distrito Nacional agregó que no se descarta volver a entrevistar a Berlinesa

Franco pero que eso se determinará una vez se analicen las pruebas y las informaciones

suministradas.

Por el caso han sido interrogados previamente la ex encargada del Departamento de

Compras, Maira Martínez de la Rosa, y a la encargada del Departamento de Administración

de la entidad, Elena Rosario.

Además del encargado del Departamento de Abastecimiento y Suministro, Eduardo Suero

Poche, para dar sus declaraciones al respecto.

Dijo que luego de estudiada toda la evidencia se determinará si Franco debe ser llamada para

una entrevista o tomar cualquier tipo de acción.

Aseguró que la Fiscalía está en una fase secretada de investigación, con la búsqueda de

testimonios y pruebas, en las que se podría llamar a otras personas para ser investidos.

En referencia al tiempo que duró la entrevista, Rosalba Ramos dijo que no se podía “limitar la

participación de la señora por el número de horas sino por la cantidad de información”.

En la entrevista también participaron los fiscales Karina Concepción y Elvira Rodríguez.

Además de Narciso Escaño en representación de la Procuraduría Especializada de

Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

