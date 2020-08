FUTURO POLITICO DE DANILO MEDINA

POR: JOHNNY TEJEDA.

Pudiere pensarse, que el histórico de vida de una figura pública determinada, necesaria e inexorablemente, debe de quedar atada, a aquella organización política a la cual ha pertenecido por décadas, en especial por aquello de haberla tenido como plataforma electoral en varias ocasiones, para ascender al poder político.

El análisis que en términos históricos pudiere hacerse en esa dirección, hace entender que no necesariamente deba de ser de esa forma, dado que si algo no es estático, es el ejercicio de la actividad política, incluso de manera particular, la vida en si misma de los seres humanos.

En el caso de la sociedad dominicana, hemos tenido una diversidad de casos, que pueden ser citados como ejemplos. En ese sentido, encontramos el caso del profesor Juan Bosch, quien luego de arribar al país desde el exilio, asciende al poder, teniendo como base de sustentación política partidaria el PRD, no obstante luego de haber transcurrido varios años de actividad en dicha organización, sale de la misma y, pasa a formar un nuevo partido que lo es el PLD, que luego de más de dos (2) décadas de formación, asciende al poder político y, gobierna la sociedad dominicana, por veinte años.

En el orden de lo indicado anteriormente, puede afirmarse sin temor a equívocos, que en el marco de los últimos 50 años, la sociedad nuestra ha estado dirigida por un reducido número de líderes políticos, quienes unas veces desde el poder del estado, otras veces, desde la conducción de sus respectivos partidos, han gravitado de forma considerable sobre los destinos de nuestro país.

Hoy día, se presenta la situación de un dirigente político, con status de presidente constitucional, quien luego de ganar dos veces consecutivas, la presidencia de la república, pierde el poder.

Surge la interrogante, de cuál habrá de ser su futuro político?

Visto el histórico de la sociedad dominicana, en términos políticos, hemos tenido el caso de líderes de la estatura de Balaguer, Bosch, Peña Gómez y, el Dr. Leonel Fernández, sin que pretenda hacer comparaciones, quienes luego de haber recibido grandes derrotas, en términos electorales, vuelven a la arena política, compitiendo en buena lid, con tal suerte en ocasiones, que dos (2) de ellos, alcanzaron el poder.

En el orden de lo antes indicado, cabe precisar el hecho de que cada uno de éstos, al momento de sufrir el rigor de sus derrotas electorales, tuvieron una característica en común y, era el caso: a.- Quedaron con una organización política partidaria fuerte y, sólida;

b.- Estaban desde el punto de vista jurídico, habilitados para poder continuar postulándose, a la primera magistratura de la nación.

Observando detenidamente, las características anteriormente indicadas, nos damos cuenta, de que para el caso específico de Danilo Medina Sánchez, no se presenta la misma situación, dado que no puede constitucionalmente hablando repostularse, por lo que puede decirse, que su futuro en términos político depende de esa situación, la cual de no lograr alcanzar la misma, quedaría inhabilitado de por vida, para poder ascender a la conducción de las riendas del estado dominicano nueva vez.

Pese a lo antes dicho mal podría decirse desde ahora, que jamás podrá aspirar a la presidencia de la nación, dado lo que decía al principio de éstas notas y, es a aquello que se relaciona con el carácter cambiante de la vida de los pueblos, situación de la cual, la sociedad dominicana, no constituye la excepción.

