Por José Bujosa Mieses

Tengo el alma destrozada. Les confieso que no pude contener las lágrimas cuando recibí la infausta noticia del fallecimiento de mi amigo, mi hermano, Jimmy Sierra. Con él perdí a un amigo de la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez. Jimmy Sierra un Gigante en el Tiempo. Con el compartí, en Villa Juana, los días más bellos de mi ñiñez, las ideas contestatarias contra la tiranía, las luchas estudiantiles de la década del 60, 70 y sus ideas emprendedoras por rescatar el Cine Nacional. Fundamos, CINEC, IDOCIT. De esas academias nació la idea de producir tres documentales, ´´Viacrusis´´, ´´Rumbo al Poder´´ y ´´7 Días con el Pueblo´´. Me introdujo en la televisión en aquel programa: Contacto en Red (canal 9) donde proyectába varios cortos vídeos de cuentos y episodios históricos de su autoría. Nos conocimos en

Villa Juana, en la década de 1950. Desde entonces nuestra amistad

se selló hasta el dia de hoy que recibí la infausta noticia de su fallecimiento. El sábado pasado, con voz apagada, me llamó por teléfono para decirme que tenía tres noches sin dormir, me pidió que le enviara el vídeo de Eduardo Oller, un amigo entrañable de

su querida Villa Juana. Volví a llamarlo para decirle que se lo había enviado. Fue aquí que me dijo que la vejez nos había sorprendido a todos. Le recomendé para los dolores ibuprofen y me dijo que lo tomaba pero que ya no le hacía efectos. Se despidió de mí enviándole un saludo a mi esposa Emna, a quien admiraba y siempre me preguntaba por su salud. Pocos de sus amigos más intimos sabiamos de su terrible enfermedad pero, en mi caso nunca le hice mensión para no entristecerlo. En el encuentro de Los Sobrevivientes (Diciembre 2019), un espacio creado por él para compartir con sus amigos, lo note muy triste y me solicitó que lo retratara con cada uno de sus amigos presentes. As{i lo hice. Observé que no era el Jimmy alegre y conversador de siempre, ví en su cara una tristeza inusual y comenté con algunos de los presentes que Jimmy estaba triste. El, más que todos, sabía que jamás iba a volver a ver a sus amigos ´´sobrevivientes´´, pues sabía que la muerte lo podía sorprender en cualquier momento. Murió, de eso estoy seguro, pensando en su adorada familia y sus entrañables amigos y sobre todo pensando en una República Dominicana próspera y feliz. Uno de sus últimos aportes a la literatura fue su novela: ´´Idolatría´´, la que fue debatida, comentada en foros en varias regiones del país. Nos dejó ese bello y hermoso legado. Jimmy, el teórico, vivirá por siempre entre nosotros. El, como otros gigantes en la historia, es de los muerto que nunca mueren. Paz a su alma

