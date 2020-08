COVID-19, La Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC’s) y el Apoyo Social. By, Arianny Pujols, Psicóloga Clínica y Jesús Peguero

No fue hasta Febrero del año 2020, cuando sin avisar escuchamos en los noticieros los

primeros casos del CORONAVIRUS bautizado con el nombre de COVID 19, una

pandemia que llego sin avisar cerrando las fronteras de todo el mundo, suspendiendo

planes por los cuales se tenía mucha prisa, obligándonos a permanecer en nuestros

hogares por días, horas y tiempos indefinidos, llenos de incertidumbre por desconocer lo

que vendría después.

Tal vez por primera vez en muchos años, no hemos podido despedir seres querido sin ni

siquiera poder abrasarles, llorar su ausencia o compartir nuestro dolor con los más

cercanos. En definitiva, el COVID-19 ha alterado totalmente la naturaleza del ser humano,

en especial la del dominicano donde los abrazos y el compartir con los demás es un alivio

ante cualquier evento negativo que nos acontezca.

Pero como todas las crisis, esta también nos ofrece oportunidades de crecimiento, una es

viajar hacia nuestro interior y conocernos un poquito más, identificar esas acciones que

hemos estado llevando a cabo sin tiempo de reflexionar y hoy, justo hoy, nos damos cuenta

que las mismas iban en detrimento de otras personas sin que pudiéramos percatarnos,

darnos cuenta que nos he posible vivir, solo con lo necesario sin necesidad de sumergirnos

en un mundo consumista, que somos portadores de otras habilidades y que gracias a esta

crisis hemos podido reinventarnos e identificarlas.

Ha sido transcendente el papel que ha jugado la Tecnología de la Información y la

Comunicación ante esta pandemia, donde numerosas familias e instituciones se han

reinventado buscando nuevas estrategias para mantenerse unidas a pesar del

distanciamiento físico, por ejemplo podemos citar, abuelos usando teléfonos inteligentes,

Tablet y computadoras con la intención de ver los rostros de quienes son su razón de vivir.

Grupos de iglesias, deportes, salud, empresas, centros educativos, entidades políticas y

amistades que de igual forma han tenido que hacer uso de las tecnologías para llevar a

cabo cualquier tipo de orientación, información y esperanza a un público en particular.

¿Qué efecto ha tenido el apoyo social en esta crisis?,

Según la Organización Mundial de Salud (OMS), los cambios bruscos en el ambiente

favorecen con frecuencia la aparición de problemas mentales, es justo eso, lo que ha

ocurrido con esta pandemia, hemos cambiado bruscamente nuestras rutinas.

Sin embrago, para nuestra suerte siempre encontramos algunos recursos que nos

permiten hacer más llevadero cualquier crisis, en este caso me refiero al apoyo social, que

no es más que un conjunto de recursos humanos y materiales con el que cuenta una

persona para hacer frente a las adversidades de la vida, ese conjunto de personas con las

que contamos, son los miembros de la familia, los compañeros de trabajo, de estudios, de

la iglesia, clubes y otros grupos.

El poder comunicarnos con otros y expresarles nuestro estado de salud, nivel de ansiedad,

falta de insumos médicos y alimenticios, pensamientos y emociones, juega un papel

preponderante para subsistir ante cualquier situación adversa.

Se ha demostrado que esa acogida que ofrecemos y recibimos por parte de nuestra red de

apoyo social nos brinda seguridad, estabilidad y disminuye nuestra vulnerabilidad a

enfermar.

Sin lugar a dudas, esta crisis nos ha invitado a valorar la vida, la familia y esos grupos de

apoyo antes mencionado que se han mantenido enérgicamente animándonos a

permanecer esperanzados en que todo pasara y volveremos a reencontrarnos.

Es por tal razón, que hoy te ánimo a que tomes unos minutos de tu tiempo y envíes un

mensaje, una nota de voz o escribas unas líneas de aliento a esa persona que por alguna

razón hoy se encuentra en aislamiento, debes hacerle saber que no está solo/a, que hay

alguien con quien puede contar y que juntos lo vamos a superar.

