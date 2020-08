Someterán grupo dejó ataúd simbólico y cruz morada frente local PLD-NY

Nueva York.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en esta ciudad someterá a la justicia a los integrantes de un grupo de personas que el pasado sábado dejó frente al local de la organización, ubicado en el 2005 de la avenida Ámsterdan con la calle 159, en el Alto Manhattan, un ataúd y cruz morada simbolizando el entierro del PLD.

Un alto dirigente del PLD en la urbe, quien pidió reservas de su identidad, sostuvo que junto a dos abogados el partido, procederán a presentar una querella responsabilizando a los integrantes de “Acción Rápida y #FinDeLaImpunidad”, que integraban Denayaba Borbón, Elida Almonte, Bélgica González, Franklin Henríquez, Radhamés García, Frank Tavarez, Lenín Rodríguez, Mónica Zapata, Henry Almonte e Issa Jaramillo, entre otros, según consta en la prensa nacional.

“Es una falta de respeto e indolencia de parte de esos llamados dominicanos que solo practican el mal ejemplo ante la comunidad, con acciones siempre reñidas con la ley, pero tendrán que pagar por sus acciones”, sostuvo el alto dirigente peledeista en la Gran Manzana.

“Por prudencia nunca actuamos contra ellos, no obstante haber recibido decenas de provocaciones durante los últimos años”, pero como ya no somos gobierno, actuaremos porque no podrán decir que actuamos por “abuso de poder”, y deben prepararse porque de ahora en adelante “una acción trae una reacción”, sentenció.

Los organizadores efectuaron el simbólico entierro del PLD con el ataúd morado, desde la calle 135 con Broadway, la avenida Saint Nicholas hasta la avenida Sherman con la calle 207, portando banderas de RD y vociferando epítetos contra lo que fuera el gobierno de Danilo Medina y su partido, recibiendo apoyo de choferes a su paso que tocaban bocinas, mientras en ciertos edificios sacaban atuendos y desde algunas esquinas personas apostadas hacían la señal de “V” o levantaban sus brazos.

En un video que circula en las redes sociales, mostrando el ataúd y la cruz, se escucha a una de las principales organizadoras decir “le dejamos su altar montado para que no se molesten, porque entendemos que los dolientes hoy están sufriendo mucho y no van a tener tiempo ni cabeza, porque cuando le quiten las botellas no habrá tiempo para preparar 9 días.

“Nosotros tuvimos la gentileza de dejarle todo aquí armado, solo tienen que venir a llorar su muerto, cortesía de “Acción Rápida” y otros grupos sociales que nos apoyaron en esta actividad. Responsablemente dejamos todo orquestado para que lloren (los peledeistas) su muerto”.

Anteriormente habían leído un documento expresando “asistimos al entierro de un gobierno y sus funcionarios que representaron la negación de un estado de derecho, sin garantías jurídicas, donde no existía el mínimo respeto por la institucionalidad, donde la transparencia en la conducción y administración de la cosa pública era una mala palabra”.

Añadiendo, “advertimos al nuevo gobierno que los dominicanos en el exterior estarán atentos a cualquier acto de corrupción, para inmediatamente rechazarlo también como lo han hecho contra el PLD”.

Queremos dejar por sentado con esta manifestación espontánea que nos mantendremos denunciando y luchando, cuantas veces sea necesario, desde aquí, para que las nuevas autoridades gubernamentales enmarquen sus ejecutorias en el marco de la institucionalidad, transparencia y por el fortalecimiento de nuestra democracia.

