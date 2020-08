Luis Rafael Delgado Sánchez asume como Contralor General de la República.

Luis Rafael Delgado Sánchez asumió este lunes como Contralor General de la

República exaltando el compromiso con la transparencia como bandera del

gobierno que preside Luis Rafael Abinader.

Delgado Sánchez fue designado Contralor General de la República, mediante

el decreto 329-20 de fecha 16 de agosto del año en curso. Sustituye a Daniel

Omar Caamaño Santana, quien tenía tres años y once meses en el cargo.

«Tenemos un compromiso grandemente con la política de transparencia que

ha trazado el señor presidente de la República Luis Rodolfo Abinader Corona

y seguiremos en esa línea», indicó el Contralor.

«En el país no es posible la transparencia sin el control interno y el control

interno no es posible sin el desarrollo de la tecnología», resaltó».

El recién designado Contralor agradeció la disposición desde el primer

momento que se reunieron las comisiones de transición y el licenciado

Caamaño quien les ofreció y manifestó colaboración para que conociera la

institución.

Mientras, al dejar el cargo Caamaño deseó éxitos en la gestión del nuevo

Contralor y reconoció el trabajo del equipo que le acompañó durante los tres

años y once meses que ocupó la posición.

«Quiero decirles, la Contraloría es una institución compleja, muy técnica y de

mucha responsabilidad. Les deseo éxitos porque dependiendo de su éxito así

marchará el país y su labor se reflejará también en la labor del presidente

electo y se reflejará en los destinos de la Nación», indicó Caamaño.

