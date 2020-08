El “pais roto”, con nuevo gobierno.

Por Venecia Joaquin

Hoy se inicia un nuevo gobierno. Luis Abinader, acaba de asumir la

presidencia de la Republica, justamente, en un momento en que el mundo

atraviesa una difícil situación económica y sanitaria a causa del

coronavirus. RD no es la excepción. Alguien dijo “es un pais roto” y

efectivamente, desde diferentes vertientes y de manera inesperada, han

surgido males, produciendo heridas dolorosas en la población, que nos

duelen. Para salir adelante, las nuevas autoridades requieren de la unión,

desinterés, del esfuerzo de la colectividad; necesitan de un caminar juntos

hacia la misma meta: trabajar sin descanso en pro de la estabilidad, paz y

progreso.

La población esta tensa, desconfiada, pues a causa de la pandemia ha

tenido que estar confinada, encerrada y a los dominicanos nos gusta

trabajar, pero también divertirnos, ¡estar en libertad! Sin desesperarnos,

todos debemos cooperar para controlar los males. Debemos ser realista,

la situación se ha complicado porque la economía esta muy lastimada por

variables sanitarias. Cuidándonos de la pandemia hay muchos negocios

cerrados y las escuelas también, no hay donde chiripear, el turismo

disminuido, mientras los centros hospitalarios están llenos.

Las nuevas autoridades deben pensar, serenamente, sin apasionamiento,

en las prioridades para organizar y desarrollar la nación; esto requiere que

los expertos en protestar y movilizar la gente para exigir, le den una

tregua. Ellas no llevan una varita mágica para resolver los problemas;

tampoco funciona esgrimir la demagogia para calmar la angustia de la

gente.

En este momento, el mejor aporte, la mejor ayuda que podamos darle a

las nuevas autoridades, es tiempo para que reciban sus áreas, conozcan

de los recursos de que disponen, se organicen y planifiquen lo mejor

posible. Es obvio, que hay tareas impostergables. Cada día la gente

necesita comer, por tanto, no tendrán otra opción que seguir con los

planes de ayuda social vigente para que los más pobres, no pasen hambre.

Confió en que las autoridades focalicen sus esfuerzos en tres ejes

principales: dinamizar el sector productivo en la medida que se lo

permitan las circunstancias; focalizar, puntualmente, todo lo que tiene

que ver con salud, cumpliendo así la promesa del Presidente Abinader;

buscar los mecanismos más adecuado para que los estudiantes continúen

su formación y darle apoyo a todas las entidades que inciden en el sector

educativo, pues en las actuales circunstancia los propietarios de colegios y

docentes están en situación vulnerable

Esperemos, calmados, que las nuevas autoridades, tanto del Poder

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se acomoden, revisen las carpetas y

arranquen de inmediato, con su trabajo; confiemos en que tomaran las

mejores medidas para organizar el pais, disminuir la burocracia, reducir los

gastos, erradicar la corrupción y la impunidad, ayudar de manera efectiva

a controlar la pandemia y al desarrollo de la nación.

Todo parece indicar que así será , por la calidad de los hombres y mujeres

honestos, talentosos, capacitados, que hoy han sido designados en

importantes posiciones y quienes, de seguro, si piensan en el bien común,

buscaran darle oportunidad a diferentes sectores de que desarrollen sus

potencialidades, siembren semillas en su hábitat y contribuyan a elevar el

nivel de vida de las comunidades.

Pido a Dios, ¡con mucha fe! , que ilumine a las nuevas autoridades, el

mejor camino rumbo al desarrollo armónico y equilibrado de la nación y

que nunca se desvíen.

