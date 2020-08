EL FALPO ANTE EL NUEVO GOBIERNO

El castigo a la corrupción y el fin de la impunidad es la aspiración más sentida de la inmensa mayoría de los dominicanos, que de consigna se convirtió en un clamor nacional que ha motivado en los últimos años, las más grandes movilizaciones en la historia de República Dominicana. Con ese sentir, y a pesar de los riesgos que implica sufragar en medio de la pandemia del coronavirus, una parte del pueblo acudió a votar el pasado 5 de julio de este año, y votó mayoritariamente para castigar a Danilo Medina y al archicorrupto Partido de la “Liberación” Dominicana (PLD), y esperanzado en que el candidato Luis Abinader, y el grupo triunfador, con el Partido “Revolucionario” Moderno (PRM) a la cabeza, impondrán un régimen de justicia, que encarcele a los ladrones del Presupuesto Nacional y desfalcadores del Estado.

El hoy presidente electo Luis Abinader, para aprovechar políticamente las movilizaciones de Marcha Verde contra la corrupción, que en los últimos tres años ha logrado aglutinar y movilizar a cientos de miles de ciudadanos de todos los rincones del país, en distintos puntos de la geografía nacional, se vestía de verde y participaba en las marchas, se le vio desplegar cruzacalles reclamando jueces independientes, daba declaraciones contra la impunidad y planteaba la necesidad de un verdadero sistema de justicia. El entonces candidato presidencial y la dirigencia del Partido “Revolucionario” Moderno (PRM) se montaron en la oleada de manifestaciones ciudadanas contra el robo del erario.

No tardó mucho tiempo tras las elecciones para ver recular al electo presidente Luis Abinader, en relación al reclamo del pueblo de castigo a los corruptos y confiscación de lo robado. La noche del 5 de julio, en el comando de campaña en medio de la euforia por el triunfo electoral, cuando se declaraba ganador, al grito de los concurrentes “los queremos presos”, el ya presidente electo llamó a la “prudencia”. Luego ha seguido una serie de declaraciones en las que habla de procurador (a) y justicia independientes, pero dice que “es un proceso, que ello implica una reforma constitucional, y que esto no es oportuno por ahora”.

Hoy, Luis Abinader se muestra timorato ante el reclamo de cárcel para los corruptos que sostiene la amplia mayoría de los dominicanos, y la tendencia a la vista es un “borrón y cuenta nueva”, cuando al hablar de la corrupción se limita a decir que en lo adelante y en su gobierno no habrá impunidad, olvidando los escándalos del pasado gobierno. En las manifestaciones de Marcha Verde era con guitarra y ahora, ya electo presidente, es con violín.

El Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) continuará la lucha contra la corrupción, por el fin de la impunidad y en reclamo de cárcel para los corruptos y la confiscación de todo lo robado. Que quede claro que nuestra organización se manifestará en las calles, en cualquier rincón del país, si pretenden aplicar el histórico y perverso “borrón y cuenta nueva”. Ni olvido ni perdón para los corruptos y criminales.

Para el FALPO, luego de que el PRM asegurara durante años que no habría “borrón y cuenta nueva”, sería no sólo una burla al pueblo, sino una traición burda, porque Abinader y la dirigencia del PRM, al participar activamente en las marchas contra la impunidad, le hicieron creer a la gente que someterían a los funcionarios ladrones de los gobiernos del Partido de la “Liberación” Dominicana (PLD) y que confiscarían los recursos robados. Así, que el pueblo no se va a dejar engañar.

Es un crimen de lesa humanidad el robar miles de millones de pesos de las arcas del Estado, apropiarse de riquezas del país, mientras gran parte del pueblo vive en la miseria extrema, y muchos mueren por falta de medicamentos; los pequeños y medianos productores del campo quiebran por falta de asistencia del Estado; los pequeños y medianos comerciantes están asfixiados ´por el gran capital; decenas de miles de dominicanos (as) se ven obligados (as) a emigrar a otros países, y es imperdonable que Luis Abinader, para ganar el favor de la mayoría de los votantes, haya hecho creer que se sometería a la justicia a los funcionarios corruptos del PLD, y que ahora deje todo como si no hubiese pasado nada.

Todos los ministerios e instituciones del Estado que manejan presupuesto deben ser auditados. No debe haber vacas sagradas ni corruptos preferidos; todos los implicados en robo o desfalco del Estado deben ser sometidos a la justicia, y todos aquellos que resulten culpables de robo deben ser encarcelados, y confiscarles todos los bienes robados.

