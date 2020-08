Discurso de Eduardo Estrella, Presidente de la Asamblea Nacional, con motivo de la Juramentación del Lic. Luis Abinader y la Lic. Raquel Peña como Presidente y Vicepresidenta de la República Dominicana para el Período Constitucional 2020-2024

Excelentísimo Señor

Presidente electo

Lic. Luis Abinader Corona

Su esposa la Sra. Raquel Arbaje de Abinader y sus hijas.

Excelentísima Señora

Vicepresidenta Electa

Lic. Raquel Peña viuda de Antuña, sus hijos Honorable Señor

Presidente de la Cámara de Diputados y Vicepresidente de la

Asamblea

Nacional

Lic. Alfredo Pacheco. Excelentísimo Señor

Presidente de la República de Haití Jovenel Moise Excelentísimo Señor

General Umao Sissoco Embaló

Presidente de la República de Guinea Bissau y

Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Excelentísimos Señores

Jefes de Misiones Especiales y de Organismos Internacionales Honorable Señor

Hipólito Mejía

Ex – presidente de la República

Su Excelencia Reverendísima

Ghaleb Bader

Nuncio Apostólico de Su Santidad Francisco I y

Decano del Cuerpo Diplomático Señores

Miembros del Cuerpo Diplomático, Consular y de los Organismos

Internacionales acreditados en el país. Honorable Señor

Presidente de la Suprema Corte de Justicia

Dr. Luis Henry Molina Peña Honorable Señor

Presidente del Tribunal Constitucional

Dr. Milton Ray Guevara Honorables Señoras y Señores

Secretarias y Secretarios de la Asamblea Nacional Honorables Asambleístas Honorable Señor

Presidente del Tribunal Superior Electoral

Dr. Román Jáquez Honorable Señor

Presidente de la Junta Central Electoral

Dr. Julio César Castaños Guzmán Honorable Señor

Presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana

Dr. Hugo Francisco Álvarez Pérez

Honorable Señora

Defensora del Pueblo

Dra. Zoila Martínez Guante Honorable Señora

Carolina Mejía

Alcaldesa del Distrito Nacional Honorable Señora

Sula Corona Viuda Abinader Honorable Señora

Arelis Cruz de Estrella, mi esposa e hijo. Autoridades Civiles y Militares Invitados Especiales Miembros de la Prensa Señoras y Señores

Decía Gregorio Luperón que “El que ama a la patria no puede

comprometerla, no puede venderla ni traicionarla, sino servirla y

defenderla”, pues bien, hoy celebramos justamente eso, compromiso con

nuestra patria y servicio a ella, rindiendo tributo a los héroes de la

Restauración y haciendo coincidir este homenaje con la fecha de

investidura de un nuevo presidente y una nueva vicepresidenta de la

República.

Nuestros honores a héroes que como el general Gregorio Luperón nos

legaron el ejemplo de que las conquistas requieren sacrificios. / Con la

guerra restauradora nuestra República Dominicana volvió a ser un país

independiente, lucha que libramos día a día.

Hoy el país se enfrenta a grandes retos, retos que la historia nos ha puesto

en el camino, el más importante preservar la salud de nuestra población

seguido de la responsabilidad de proteger y relanzar la economía para

garantizar el sustento de cada familia.

A pesar de la situación por la que atraviesa nuestra nación, debido a la

inoportuna y desafiante pandemia producto del Covid-19, los dominicanos

una vez más abrazaremos nuestra fé cristiana para salir airosos y

encaminar nuestro país por senderos de paz y fortalecimiento de la salud,

la educación y la economía. / Para lograr esta meta, es necesario contar

con las iniciativas y ejecutorias de Estado que garanticen una

administración pública responsable y transparente, capaz de involucrar al

pueblo y convertirlo en un aliado, que junto a todos los sectores de la vida

nacional, formemos parte de las soluciones esperadas.

Quienes asumimos hoy como funcionarios electos, nuevos o ya

experimentados, debemos tener muy presente que en la vida pública lo

importante no es como se empieza si no como se termina, por lo que todos

debemos día a día cumplir con nuestras responsabilidades ante el pueblo

que con su voto, nos dio su confianza.

Desde el Congreso Nacional asumimos, el compromiso como poder del

Estado de trabajar sin descanso para garantizar que cada ciudadano se

sienta debidamente representado, para como legisladores fiscalizar la

debida ejecución del presupuesto nacional y velar por el uso transparente

de los recursos del Estado.

Señor presidente Luís Abinader, el pueblo que lo eligió de manera

contundente, tiene cifradas grandes esperanzas, en que usted, junto al

equipo de hombres y mujeres que le acompañarán, impulsaran el país para

salir de la crisis en la que se encuentra, para encauzarlo por senderos de

desarrollo, de seguridad, de competitividad, de transparencia y rendición de

cuentas.

Usted podrá contar con el Congreso Nacional, y más aún en estos tiempos

de crisis, que sin renunciar a su papel de fiscalizador y a su rol de

contrapeso, estará dispuesto de manera sincera a acompañarle en cada

iniciativa de avance para nuestro país y en cada proyecto en pro de los

mejores intereses de la nación.

Señor Presidente, estamos seguros que usted como máximo gerente del

destino de nuestra patria, responderá con el ejemplo al clamor que hace el

pueblo dominicano al unísono, pidiendo que se restauren los principios y

valores debilitados por la corrupción. Ese mismo grito colectivo, pide que se

restauren la ética, el trabajo honesto y eficiente, la transparencia, la

humildad, la justicia independiente, el respeto a la ley, el comportamiento

correcto de los servidores públicos, y el apego a valores humanos y

dominicanistas.

Hoy que usted asume el soleo presidencial, entiendo propicia la ocasión

para recordarle que muchos pregonaran ser sus amigos, pero sus

verdaderos amigos serán aquellos que con su trabajo, sus iniciativas, sus

propuestas y su conducta ejemplar, lo ayuden a realizar la gestión de

gobierno que responda a las necesidades del pueblo dominicano.

Que satisfacción me causa mirar en esta magna sala la cantidad de jóvenes

políticos que recién comienzan a trillar una carrera al servicio del país, pues

ellos representan la restauración, significan el relevo generacional,

significan futuro, significan el cambio verdadero, significan el ideal puro de

la nación. Son hombres y mujeres capacitados y cargados de grandes

sueños para el porvenir. Esto nos confirma, que la patria no morirá jamás,

que no es cierto que ‘todo está perdido’, porque siempre habrán patriotas

dispuestos a recordar, que la democracia sin una real participación se

descompone.

Este Congreso tiene el compromiso de romper con la práctica, de que

proyectos importantes, que espera y necesita la nación, duren hasta más

de una década pasando de una cámara a la otra sin que se materialice su

aprobación definitiva. De estas herramientas necesita el país para su

desarrollo.

En la República Dominicana cada ciudadano debe estar protegido, que no

haya ninguna persona que siga sintiéndose insegura en su propia casa, en

las calles, que no haya ningún campesino sin respaldo para hacer producir

sus tierras, que no quede ningún niño fuera de las escuelas, que no quede

ninguna madre sin un techo seguro para sus hijos, que no quede ningún

padre sin un trabajo que le genere el sustento de su familia.

La impunidad que tanto nos ha costado es uno de los peores males que

afecta nuestra sociedad, una impunidad que apaña una corrupción que

llegó a niveles inimaginables, una impunidad que debe ser blanco de

nuestra condena y de nuestra lucha por desaparecerla. Todo el que tenga

cuentas pendientes con la justicia debe ser llevado ante ella, sin

retaliación, pero que esto, nunca signifique permitir el favoritismo y mucho

menos la protección, ya que el pueblo espera que el Estado recupere los

fondos que se ha llevado la corrupción.

El sistema de justicia tiene metas inconclusas y para que las mismas

puedan ser logradas es necesario contar con hombres y mujeres honestos,

que a su vez sean respaldados, respetando su independencia y valentía.

¡Señor Presidente!, el pueblo dominicano dió un ejemplo a todos,

desafiando los peligros de una pandemia que se ha enseñoreado sobre

todas las naciones, sin distinciones de ningún tipo, al concurrir a las urnas y

plasmar la victoria que el país celebra, a la espera de los cambios y

transformaciones prometidas. El pueblo pidió un cambio y llegó la hora del

cambio.

Las legisladoras y legisladores tenemos que jugar nuestro rol de fiscalizar

con energía y con independencia, pero también con la humildad y la

transparencia para que el pueblo sepa que tiene el poder de fiscalizar

nuestras acciones si así lo considera, es decir estaremos abiertos y

obligados a que nuestra gestión también sea monitoreada y evaluada.

No hay democracia sin congreso y mientras mayor participación les demos

a los ciudadanos mayor legitimidad tendrán nuestras decisiones.

Presidente Abinader, usted ha dado muestras sobradas de perseverancia y

amor por su Patria, con una hoja personal y profesional por todos valorada,

con alta sensibilidad social, comprometido con la ética y la transparencia,

con propuestas bien pensadas y viables que desde la primera magistratura

de la nación estamos seguros que las llevará a cabo, para enfrentar de

manera responsable y decidida, los problemas que por años han castigado

a la gente.

Entre todos tenemos que vencer el desafío del presente, para juntos

convertirnos en la esperanza del futuro.

Hoy más que nunca debemos gritar a los cuatro vientos: Dios, Patria y

Libertad.

¡Que vivan nuestros Padres Fundadores!

¡Que vivan los restauradores!

¡Que viva la República Dominicana!

Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana,

16 de agosto del año 2020.

