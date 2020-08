ISAIAS, MUCHA ESPUMA Y POCO CHOCOLATE EN EL CIBAO

REGION DEL CIBAO.-Cuando se pensaba que esta productiva y altamente poblada región iba a sufrir con dureza los embates de Isaias, los daños provocados por el meteoro no fueron graves en esta zona comparados con lo que ocurrio en el Este, principalmente en Hato Mayor del Rey.

En esta ultima población hubo viviendas destruidas y personas damnificadas, en la región del Cibao la situacion no fue tan dolorosa.

Por eso hay quienes dicen por ahí que “Isaías fue mucha espuma y poco chocolate” al menos para los cibaeños.

Los meteorólogos habían pronosticado que la tormenta, convertida en huracán luego, pasaría medio a medio de la isla.

Por lo tanto, los residentes en esta parte del territorio se sintieron atemorizados y las autoridades tomaron las medidas de rigor.

Finalmente, el evento a su paso dejo lluvias, intensas en algunos lugares, pero no provoco víctimas ni daños severos a la agricultura.

EL BAJO YUNA

Esta fue la zona más castigada por Isaías. Es la más neurálgica ante el paso de fenómenos atmosféricos porque es regada por la cuenta del poderoso Río Yuna.

En esta demarcación decenas de viviendas resultaron anegadas y muchas comunidades quedaron aisladas por vía terrestre pero no hubo víctimas fatales.

Se reportan pérdidas sensibles en la agricultura. Las autoridades del sector evalúan los daños.

Isaías, gracias a Dios, ya está lejos. Al momento de redactar estas líneas se desplazaba por los EEUU donde si había provocado algunos muertos y dejado sin electricidad a millares de hogares.

