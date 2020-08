Covid-19, huracán categoría 5, agrava crisis de economía y ciudadanos RD

La pandemia del coronavirus, que obligó al gobierno y Congreso dominicano a adoptar medidas de emergencia a partir de mediados de marzo pasado, es un huracán de categoría 5 que ha enfermado y la provocado el contagio de decenas de miles y la muerte de miles de ciudadanos dominicanos residentes en el país y que forman parte de la diáspora dominicana el exterior.

Ese huracán enferma la población y la economía del país.

Nos trae un crecimiento O en el 2020.

Ha desplomado en un 39 por ciento el consumo de combustibles

La disminución de las ventas en un 50% en el comercio

Una reducción de un 18% en las recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos en el primer semestre de 2020

El toque de queda, que incide en las ventas de los negocios, afecta los empleos

Contrae el financiamiento con tarjetas

Genera una crisis en el sector agropecuario que pudiera provocar una hambruna, si no se toman las medidas de lugar.

Les genera innumerables problemas a los sectores productivos

Obliga a invertir dinero en cercos epidemiológicos

Ese huracán provocó una caída de 8.5% en el primer semestre de 2020.

Motiva el cierre de las fronteras y da muy duro al turismo, que aporta alrededor de un tercio de las divisas que ingresan al país

Frena la economía.

Provoca suspensiones laborales

Motiva la necesidad de prolongar el programa Fase y ampliar el financiamiento a las mipymes

Es grave que más del 50% de las mipymes que cerraron no volverán a abrir

El grave el cierre de 11 mil empresas en el país

La pandemia genera tantos problemas y afecta también la inversión extranjera

Las reservas internacionales registraron una disminución de un 18 por ciento en el primer semestre, producto de la caída de las fuentes que más divisas generan al país

Las reservas internacionales disminuyeron de US$ 8, 78l millones a US$ 7, 142 millones.

Si algo hay que reconocerle a la gobernación del Banco Central es su política de acumular más reservas internacionales para que el país tenga garantizados cuatro meses de importaciones y para cubrir otros compromisos

En el caso del presidente Luis Abinader, anuncio que busca crear 600 mil empleos en la administración que iniciaría el 16 de agosto

Cierre de empresas

Ha disminuido el ingreso de divisas al país por la reducción en las exportaciones, turismo y el envío de remesas luce lento

Cancelaciones masivas en empresas

La situación provoca atrasos alarmantes de inquilinos con los dueños de viviendas donde residen.

Que los casos de COVID-19 superaran a mediados de la semana los 75 mil y que los activos se acercaran a los 35 mil, con 1,365 nuevos casos y otros nueve fallecimientos, con una ocupación de camas del 68 por ciento, revela la tragedia que vive la población dominicana con los contagios comunitarios del coronavirus.

TURISMO PERJUDICADO

La situación del turismo dominicano es de emergencia en este 2020.

El impacto del coronavirus en la industria turística ha sido mortal y no ha podido arrancar con fuerza desde su reapertura, iniciada el 1 de julio pasado.

La caída en la llegada de turistas extranjeros alarma a los hoteleros dominicanos.

La reducción en llegada de pasajeros por los aeropuertos, 75.4 por ciento menos en el caso de Aeropuertos Dominicanos en el mes de julio, confirma la grave situación, lo que tiene un efecto demoledor en la economía dominicana. Lo divulgado revela que apenas 133, 305 pasajeros entraron enjulio por los Aeropuertos Dominicanos (AERODOM) en el mes de julio pasado, comparado con los 504, 821 en ese mismo mes en el año 2019.

OJALÁ

Ojalá que el país pueda vender aguacates has dominicano a China y a Estados Unidos

Es positivo que el comercio entre República Dominicana y China aumente en US$ 450 millones

