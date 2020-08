Toque de queda abusivo limita derechos ciudadanos, fomenta autoritarismo en RD

El prolongado toque de queda en República Dominicana, rechazado por amplios sectores de la nación, no ha logrado parar los contagios y fallecimientos y lo que realmente hace es que limita los derechos ciudadanos, fomenta el autoritarismo y los abusos contra quienes aportan el dinero para pagarles los salarios a militares y policías.

El impopular y poco efectivo toque de queda lo que hace es contagiar a policías, militares y ciudadanos y le cuesta un alta suma de dinero al pueblo dominicano, que necesita otras soluciones al problema de la pandemia del coronavirus.

El toque de queda no es más que un aparataje en el centro de las ciudades, al parecer soltaron en banda los barrios.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no tienen los mecanismos de presencia en todos los sectores de la nación, que cuenta con más de 10 millones de habitantes.

La población dominicana sabe que el coronavirus se multiplica en República Dominicana por la crisis del sistema sanitario, la falta de prevención, reducidas inversiones en la salud pública, el no uso de mascarillas por parte de cientos de miles de personas, el impacto negativo de la reapertura económica, el desorden en el transporte y el poco respaldo al distanciamiento físico.

Si usted busca las estadísticas desde que se adoptó el toque de queda, los contagios y fallecimientos se han disparado a niveles preocupantes y alarmantes, el toque de queda no sirve para nada, dicen en todas partes.

El toque de queda provoca rebeldía ciudadana.

Atropellos y desconsideraciones a ciudadanos.

Contagios a ciudadanos, militares y policías.

Hay que adoptar otras medidas para enfrentar el COVID-19, el toque de queda es una pérdida de tiempo que además arruina los negocios, que son los que mantienen con recursos económicos y los empleos el país.

Veinticinco días más de toque de queda es una mala despedida del presidente Danilo Medina, derrotado en las elecciones del 5 de julio.

El pueblo dominicano no desea más toque de queda, sinó medidas efectivas para ponerle fin a la epidemia del coronavirus.

Dominicanos y dominicanas ponen sus ojos en las medidas prometidas por el nuevo gobierno para hacerle frente a la pandemia.

