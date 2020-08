LA DEMOCRACIA MADRE DE TODA LA CORRUPCION

Quiero comenzar este artículo con esta frase: los lirios relumbrante parecen florecer en el aire embalsamado como momias, y la aurora del reino de los hambrientos se levantan en grandes multitudes de mutilados que claman con alaridos lastimeros de tumbas, soluciones a las desgracia que padecen como sentencia de exterminio.

Estos pueblos crucificados solamente podrían emanciparse así mismo a través de un cambio radical violento, pero que sucede, que estos pueblos están desprovisto de sacrificio de ideales de perspectiva, pues hasta que no despierten sus conciencia dormida y las cadenas que le atan no sean capaz de levantar el Armagedón, que los oprime y, despeñen a su verdugo a los abismos de la justicia de los pueblos, estos vivirán siempre arrastrando las cadenas que le oprimen.

La cúpula de mafiosos como son estos partidos empresariales con clanes de familiares oligarca son los detentadores del poder político económico, son aniquiladores de la sociedad, estos gobernantes son pandemia montadas sobre el lomo de obreros aniquilados.

El sistema democrático es la madre de toda la corrupción, con élite de empresarios gobernantes. Mientras que nuestros estados son soberanía mutiladas mostrenca, pues las mismas no tienen derecho como nación soberanas y por lo tanto somos pueblos descabezados, no tenemos derecho a la autodeterminación, pues la misma le es negada sin contemplación, por el sistema de la democracia madre de toda la corrupción, que nos encuadran en una fila, con una caja de cartón para depositar un voto en urnas, dizque para sacar un presidente a través de los sainetes montado cada cuatro años.

La paradoja es que estos gobiernos entreguistas de nuevo tipo, estén conformados con empresario nada casual, por personas y partidos del sistema democrático madre de toda la corrupción protagonista de acto de delincuencia política. Como el sonado caso del fugitivo corrupto Rey Juan Carlos I, de España, que salió huyendo de la justicia de esa nación por motivos de corrupción con rumbo a nuestro país República Dominicana, pues a este corrupto Rey Juan Carlos I, le espera orden de captura internacional, ¿Qué tendrá que enfrentar el gobierno empresarial de Luis Abinader, Príncipe de Capeto? Pues si el gobierno de España lo pide en extradición su captura, tendrá que hacerla el gobierno empresarial de Luis Abinader, cosa que yo dudo porque son cascara del mismo palo, hijo legítimo de una democracia corrupta criminal y de una monarquía, de tripa vacía, hija también legítima de una doctrina vulgar como la apostasía del Vaticano cabeza de la Iglesia Católica de una Monarquía absoluta, con una predica Cristiana Dogmática; en contra de estos pueblos ignorantes subyugados por una oligarquía empresarial capitalista, régimen burgués de terratenientes, pues no hay dudas si no es con un levantamiento violento de rebelión de las masas, no será posible la emancipación de tan abominable engendro como es el sistema democrático empresarial corrompido enemigo de obreros explotados, oprimidos, envenenados con la cicuta de una élite empresarial criminal, que siempre nos ha sometido a la dictadura de ese poder político económico. El país entero debe convertirse en un solo bastión de lucha contra un sistema asesino de estos pueblos ignorantes, con un sistema democrático falso de empresarios corruptos y gobernantes como son esa monarquía rancia, tripa vacía de España, Inglaterra y todas las demás monarquías podridas que no son más que degeneradas violadoras de los derechos morales de su pueblo, cúpula mafiosa de élites que no tienen ningún valor humano pues son seres despreciables descarnados, pues muy bien podríamos señalar que monarquía y democracia siempre han sido corrupta y degeneradas.

