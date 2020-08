LA INDEPENDENCIA DEL PROCURADOR

Por JUAN T H

No creo en los “independientes”. Desde mi punto de vista no existen en un país como

el nuestro. Considero que todos los ciudadanos están sujetos o atados a intereses

personales y grupales, no necesariamente partidarios. Tampoco creo en los “notables”.

La experiencia no ha sido buena. Los oportunistas, los “cazarecompenzas”, los que

están al acecho de cualquier oportunidad, los rechazo.

Es obligatorio desmontar el aparato judicial creado por los gobiernos del PLD para

proteger a sus funcionarios y dirigentes corruptos, con jueces, fiscales, preparados

profesional y políticamente para impedir que sean condenados. Sin destruir esa

estructura será muy difícil llevar a la cárcel a los ladrones. La profilaxis, sin embargo,

no puede arrasar con todo, porque no todos son como sus jefes políticos. En el

Ministerio Público actual hay gente capaces y honorables que deben continuar con su

labor, igual que entre los jueces.

Insisto, no quiero un Procurador o una Procuradora “independiente”; quiero una

persona atada a principios y valores éticos, que la honestidad y la capacidad sean

fundamentales en su hoja de vida.

Central la discusión en la figura del Procurador o Procuradora me parece errónea. Es

insistir en los imprescindibles, los predestinados, los insustituibles, los privilegiados por

su abolengo familiar o profesional. Precisamos es de un sistema de justicia distinto al

que tenemos, con fiscales y jueces que hagan de la Constitución y las leyes

instrumentos inequívocos a la hora de establecer sanciones.

Un hombre o una mujer no pueden ser los garantes de la aplicación de justicia. El

Ministerio Público es una parte del sistema, no es el sistema. Por lo tanto pienso que

debemos ir a la raíz, no quedarnos en las ramas. El Procurador o la Procuradora

pueden ser muy capaces, honestos y trabajadores, pero no es garantía de

independencia ni de soluciones judiciales. (El documento de Institucionalidad y Justicia

–Finjus- es claro al respecto y sirve de base para una discusión desapasionada del

tema)

Si queremos un sistema de justicia democrático, independiente, ajeno a los intereses

de un partido, un grupo económico y social, es obligatorio un sistema de justicia

independiente, para lo que es necesario modificar la Constitución, lo cual no anula,

aclaro, el deseo del presidente Luís Abinader de seleccionar una persona que reúna las

condiciones requeridas para investigar y someter a la justicia a los delincuentes.

Lo repito: La República Dominicana no necesita un Procurador General independiente;

no existe, necesita un sistema de justicia independiente de los demás poderes del

Estado como lo supone una “democracia representativa” que tiene, a saber, tres

poderes, independientes, uno del otro, Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

En nuestro país sucede que dos de los tres poderes están subordinados al Ejecutivo.

Tenemos un sistema presidencialista. El Ejecutivo tiene un poder omnímodo. Es un

monarca, un rey, que decide quien vive y quien muere, quien debe estar libre y quién

preso. Cambiar esa cultura, ese modelo, requiere de una voluntad política, de un

cambio de mentalidad, y, por supuesto, de una práctica diferente. El presidente de la

república no puede seguir siendo un Dios. No puede controlar el Consejo de la

Magistratura. La democracia es del pueblo y para el pueblo, que es el Soberano.

Pienso que las condiciones objetivas y subjetivas están dadas para el cambio. Cuando

hablo de modificar la Constitución (me gusta una Constituyente) no digo que debe

hacerse mañana, o dentro de un mes. No. sería la primera vez en muchos años que la

Carta Magna no se cambiaría para la reelección presidencial. Soy partidario de cinco o

seis años de gestión presidencial, un referéndum revocatorio a los cuatro años. ¡Y

nunca más! Pero también podemos reafirmar el modelo estadounidense, de un

mandato y la posibilidad de un segundo, sin que los recursos del Estado sean un factor.

Mientras tanto, en lo que el hacha va y viene, debemos tener al frente del Ministerio

Público para que investigue y someta a los tribunales a los corruptos de ayer y los de

hoy si prevarican. No puede haber impunidad. ¡No más!

