Pandemia y otros

Por: Rita Lara Bordas

Todo el mundo está volcado en la

pandemia Covid 19, investigando vacunas y

otras alternativas de sanación, con las

medicinas alternativas, tenemos un

sistema de salud colapsado, la gente teme

a ir a la clínica u hospitales, por temor a

internamiento, entubación y de ahí

terminar sin vida.

Sin embargo, muchos no temen, unos no

creen en virus, que ha sido impuesto por

las grandes potencias, guerra económica-

política, a ver quién tiene más poder. Los

más grandes no quieren pagar pensiones,

también, dentro de todo esto las

aseguradoras no quieren pagar

enfermedades y están limitando los

estudios por año, si una persona no usa el

seguro en un año, ese dinero se pierde y no

se acumula para cuando el paciente lo

necesite en una enfermedad de mucho

costo.

Otros, atemorizados con el virus, con

estado de ansiedad, ataques de pánico,

paranoia y todo cuanta enfermedades

mentales están desarrollando.

Sometiendo a la gente atrancarse a la

fuerza.

Pero, si vemos todo esto de una

perspectiva distinta, ha sido hasta por el

bien común de la familia han tenido que

unirse, muchos viviendo bajo el mismo

techo ni se veían, ni compartían juntos. Y

llego el momento.

Están, todos pendiente de la pandemia y

han descuidado otros temas de salud, que

está afectando y que posiblemente sea

también un medio de contacto del virus, es

el agua, en los pueblos turísticos tal es el

caso de Bayahibe la misma que se

suministra en los Aparta hoteles no es acta

para consumo humano y la que se le

suministra a los turistas internos y externos

es envenenada con la cantidad excesiva de

cloro que le ponen en los depósitos de

agua, para desinfectarla.

La gente, no se imagina el daño que hace el

cloro con el contacto de la piel, le produce

una sensibilidad en la piel, irritación en la

nariz, en los ojos, en la garganta, dolor en

el pecho, vómitos y todas cuantas

alteraciones existan en las vías

respiratorias.

Como estamos en medio de una pandemia,

también deben de ocuparse las

autoridades tanto de medio ambiente,

salud pública, Digenor, conjuntamente con

las Cestur de vigilar los establecimientos,

abiertos al público que no están

cumpliendo con las normas de calidad que

se les está suministrando a los turistas.

Es el caso de un residencial, donde

no tienen una planta de tratamiento para

el agua, y alegremente solo le suministran

excesivamente una cantidad de cloro que

tiene a las personas enfermas. Donde

mostraremos con fotos como están las

personas enfermas de la piel.

Esperamos, que los organismos

correspondientes se dignen a visitar todos

los proyectos y ver si sus instalaciones

están aptas para recibir turistas.

Vigilemos, otras áreas de la salud de eso

depende el bienestar de todos los

Dominicanos.

