RESCATAR EL ( INDESUR ) UN CANTO DE ESPERANZA AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION SUR

Lic. PEDRO SALLA TORRES

Abogado -Consultor, Y Gestor Cultural

Presidente Movimiento (MORELA).

Con marcado interés y atención, hemos leído y analizado el

interesante anteproyecto de ley “Reorganización y Mejora

de la Gestión Publica, Mediante la disolución de instituciones

“presentado por la recién electa Senadora y actual Diputada por el

Distrito Nacional (Dra. Faride Raful), el cual está sustentado en ocho

(8) considerando, y la misma fundamenta, mediante los principios de

razonabilidad en el uso y manejo de los recursos del Estado, duplicidad de funciones,

ineficientes, y sobre todo, Déficit presupuestario parcialmente originado por transferencias

gubernamentales. Con esto, justifica la eliminación de cincuenta y ocho (58) instituciones

públicas, a las cuales, se les transfiere, Quince Mil Ochocientos Diez Millones Quinientos

Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Tres Pesos Dominicanos con 71/100, (RD$15, 810,

594,403.71).

Hasta ahí, todo lo he ponderado positivamente y lo avale, por considerarlo justo y acertado del

proyecto de ley de referencia. Sin embargo al hurgar en el texto, advertí, que para la

eliminación de las instituciones propuestas, se toma como principal indicador, el déficit fiscal,

(Diferencia negativa entre ingresos y gastos financieros), para lo cual su solución puede

inducirse, incrementando los ingresos y/o reduciendo los gastos. (“El déficit, es más que un

número”). Como se observa, el proyecto de ley, acoge la vía más fácil, la reducción del gasto

personal, acarreado por las transferencias a las instituciones identificadas como arcaicas,

ineficientes, “duplicidad de funciones”, y no así, la reducción del gasto tributario,

(Subvenciones, Exoneraciones, Incentivos fiscales, etc.), llama la atención, que entre los

principios de sustentos para su propuesta, no constituyen el mejor indicador de evaluacion para

propuesta de eliminación de las instituciones por igual.

EL INDESUR INSTRUMENTO DE DESARROLLO REGIONAL

En tal sentido queremos destacar el caso particular del “Instituto para el Desarrollo del

Suroeste” (INDESUR), institución, que sin lugar a dudas no responde a los principios

sustentados por la proponente del citado anteproyecto de ley, toda vez que esta institución,

constituye un verdadero instrumento de desarrollo económico y social regional, sustentada en

su misión, visión y principios de gestión sostenible y gobernanza.

No dudamos, que durante los últimos años, el INDESUR, ha sido distorsionado en el

cumplimiento de su misión y visión, así como en su enfoque estratégico de desarrollo regional

y/o Local, tanto es así, que en la actualidad, el gobierno dominicano, tiene en carpeta un Plan

para el Desarrollo de la Región Suroeste”, formulado por el MEPYD, Es en tal sentido que la

última década, en la República Dominicana, el tema del desarrollo local, ha venido ocupando

una importancia capital en la agenda de su desarrollo.

En la actualidad siete (7) provincias del País, desde el año 2015, promueven y trabajan en el

abordaje de esta estrategia de desarrollo local – Regional a fin de lograr la construccion de

espacios de participación en alianza estratégica entre los gobiernos locales, la sociedad civil y el

sector privado productivo de cada territorio o comunidad.

La practica en las provincias: Azua, San Juan, Elías Piña, Barahona, Pedernales, Baoruco e

Independencia, ha demostrado que la construccion de espacios de participacion y

concertaciónes necesaria, como plataforma y condicion necesaria para eficientizar esta

estrategia de desarrollo fundamentada en el aprovechamiento de sus potencialidades

endógenas y/o recursos, alcanzar trabajo en equipo y/o en Redes comunitarias, creación de

alianzas estratégicas con los actores claves del desarrollo y gobernabilidad democrática,

promueve la participación y socialización entre los municipios y/o localidades de la región,

bajos la creaciones de espacios de la gobernanza referida al ámbito local y/o regional. En tal

sentido, somos de la opinión, de que no procede la mera o los parámetros de evaluación de la

existencia o no de una institución pública, a la luz de su rentabilidad financiera exclusivamente,

puesto que la misma se debe medir por el valor agregado, y los resultado en la contribución

que esta aporta a la mejoría de la calidad de vida, y al desarrollo social y político sostenible de

la sociedad.

En consecuencia, a la luz de esta realidad, circula la tendencia creciente de apoyar y promover

el desarrollo nacional a través del uso del territorio como unidad de planificacion. De ahí, la

necesaria orientación hacia la Descentralizacion en la gestión del diseño de políticas públicas

territoriales y/o regionales.

El fracaso de las politicas centralistas, junto con los retos planteados por la globalización, han

obligado la adopción del enfoque del desarrollo local, el cual se construye con la participacion

de los principales actores del territorio y/o la participación activa de la comunidad, en la

búsqueda de la construcción de sus propias soluciones.

Estudios recientes demuestran sobre el proceso de desarrollo, tres hechos relevantes, los

cuales, necesariamente deberán ser tomados en cuenta:

1- Las economías crecen a nivel nacional, lo cual no implica que todas las personas, ni todos los

municipios, necesariamente deben beneficiarse por igual.

2- La pobreza y la desigualdad, se expresan de distinta manera a nivel territorial, o sea que cada

comunidad, tiene sus propias particularidades socioeconómicas.

3- El grado en que cada provincia se beneficia o no del crecimiento de la economia nacional,

depende no solo de las politicas del pais en su conjunto, sino de su propia competitividad

territorial.

La experiencia vivida en la Republica Dominicana, se fundamentan en la identificación,

Priorizacion, analisis de ventajas competitivas y sostenibilidad para el aprovechamiento de

recursos, mediante la jerarquización de cadenas de valores productivos, propiciando e

incentivando nuevos emprendimientos locales.

La aplicación de esta estrategia a las siete (7) provincias ya mencionadas, y monitoreadas por

un organismo de acompañamiento de carácter regional, como lo es INDESUR, genera una

dinámica socioeconómica sustentada en la articulación de redes institucionales tanto del sector

público, privado productivo y social-comunitario permitiendo una sinergia y eslabonamientos

productivos entre productores, transformadores, comercializadores de productos y/o servicios

de la región y/o localidades, así como de suplidores de insumos, produciéndose entre ellos,

efectos favorables mediante la endogenizacion para la construcción de redes locales, la cuales

necesariamente repercuten en beneficio del desarrollo socioeconómico de las comunidades de

la región sur, en el caso del INDESUR.

En lo referente a la Región Suroeste, de lo que se trata es de cautivar mercados locales

mediante el aprovechamiento de sus potenciales diferenciados, esto es, aprovechar un

mercado de 878,267 habitantes distribuidos en 7 provincias, 14,402, km2, en la region existen

11 clusteres estrategicos / productivos, municipios mediante el uso de unas 459 organizaciones

tanto del sector público, privado productivo y socia-comunitario.

Es a partir de la promoción del enfoque DEL, que el gobierno central a traves de la “Estrategia

Nacional de Desarrollo o ley No. 01-12”,su tercer eje estratégico “el logro de una economía

territorial y socialmente integrada, innovadora, diversificada, ambientalmente sostenible, que

aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en

la economía global”.Ha reconocido la importancia de los territorios (Municipios, Provincias o

Regiones), como unidades que muestran dinámicas diferenciada y por tanto,

nuevas formas de poder, competitividad, y sostenibilidad en el tiempo y el espacio, en tal

sentido debemos colegir,

que son políticas de desarrollo local como está, las cuales se constituyen en herramientas

eficaces y viables en la contención del flujo migratorios de las comunidades económicamente

menos desarrolladas, a las ciudades con mayor potencial socioeconómico, lo cual solo ha

servido para general grandes cinturones de miseria, y convirtiendo a los dominicanos que

emigran, en entes más vulnerables y hasta generadores factores de violencia social.

En el INDESUR, se cumple el rol de trascender los aspectos sectoriales y promover la

articulación de actores de diferentes ámbitos. En tal sentido, está llamado a “Promover el

desarrollo integral de las siete (7) provincias y sus comunidades enclavadas en la región

suroeste del País, mediante la participación activa de sus pobladores, a fin de promover la

generación en las distintas localidades verdadera fuentes de empleos, emprendimiento, u

oficios de calidad, que permitan generar ingresos económicos suficientes, para así estimular el

ahorro y la inversión local por parte de los mismos comunitarios y/o munícipes, generando

sinergia entre los distintos actores comunitarios de la Región Suroeste.

LA PROPUESTA:

Siendo así, sugerimos, que en lugar de la eliminación del Instituto para el Desarrollo del

Suroeste (INDESUR), como ha sido planteado por la Legisladora Raful en su interesante y bien

intencionado Anteproyecto de ley, somos de la opinión que dicha institución, sea sometida a

un proceso de adecuación y/o reconversión, etc., para el cumplimiento eficaz de su misión y

visión estratégica en procura de devolverle su esencia y continuar con su propósito original

“Promover el desarrollo integral de las siete (7) provincias enclavadas en la region suroeste

del País, mediante la participación activa de sus pobladores, a fin de crear empleos

productivos, que generen ingresos suficientes que permitan estimular el ahorro y la

inversión”.



