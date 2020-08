Motorista atropella dominicana en el Alto Manhattan y la deja abandonada en la calle

NUEVA YORK._ Un motorista que es activamente buscado por la policía atropelló a la dominicana Altagracia Liranzo, de 66 años de edad y la dejó abandonada en la calle, escapando de la escena del accidente.

La policía del cuartel 33 dijo que el atropellamiento el 25 de mayo a las 6:24 de la tarde, cuando la señora Liranzo estaba frente al edificio 566 Oeste de la calle 162, cuando el motorista la llevó golpeó fuertemente y no se detuvo para socorrerla.

El conductor que manejaba a toda velocidad la motora tampoco llamó al 911 para que enviaran una ambulancia.

El delito es denominado en la ley estatal “Hit and Run” (Golpea y Escape) y tipificado en caso de muerte, como un homicidio vehicular que conlleva hasta 25 años en la cárcel.

La policía describe al motorista como un hombre de piel oscura que fue captado por cámaras de seguridad, impactando a la dominicana, deteniéndose más adelante y sonriéndose, mientras la mujer yacía en el pavimento.

Liranzo, quedó con un brazo fracturado y ahora tiene que andar con un soporte.

Ella dijo que apenas puede caminar y que salía del hospital donde fue a tratarse por un dolor y estaba cruzando la calle, cuando el motorista la atropelló.

“Sentí que una señora me estaba auxiliando y de ahí me llevaron al hospital. Él no me dijo nada y se fue… parece que fue a un animal que le dio y se fue”, añadió Liranzo.

“Yo no quisiera que esto se quedara así na, porque yo si sé lo que estoy sufriendo y lo que ella está sufriendo”, dijo el hijo de Liranzo, Juan Carlos Tejada.

“Él la chocó totalmente de frente”, añadió el hijo.

“Que se deje ver la cara y que venga a ayudarme, porque no puedo ni bañarme, la home atender me baña, me peina y me hace todo porque yo no puedo”, añadió la dominicana.

Liranzo y su hijo aparecieron relatando el atropellamiento en el noticiero del canal 41 de Univisión en una entrevista con el reportero Rolman Vergara.

(Visited 5 times, 5 visits today)