►¿Eligio Jáquez cónsul en NY?: Un silencio sepulcral reina entre perremeístas de NY sobre el rumor de que Eligio Jáquez será el próximo cónsul en NY del PRM, ya que, según se dice, Hipólito Mejía se opone a su designación como ministro de Agricultura y ha recomendado para el cargo a Limber Cruz. Ver: https://elnuevodiario.com.do/trasciende-presunto-disgusto-entre-agronomos-prm-por-rumores-designacion-abinader-haria-en-agricultura/ Por el momento nadie en la Gran Manzana ha rechazado ni apoyado el rumor consular, aunque haya salido publicado su rechazo. Ver: https://almomento.net/causa-disgusto-prm-ny-posible-designacion-eligio-jaquez-como-consul/ Por NY aspiran a la misma posición 6 dirigentes: El presidente de la seccional, Neftalí Fuertes; los coordinadores de campaña, Alejandro Rodríguez (Tontón) y Margarita Pichardo; el secretario general internacional, Margarito Carlos de León; el coordinador del sector externo en la urbe, Modesto Liranzo, y el presidente de la seccional en Nueva Jersey, Lucilo Santos, Ninguno de ellos lo será, nos afirmó una fuente a lo interno del partido. Tendrán buenas posiciones, dentro y fuera de los EE.UU., se informó, sin entrar en detalles, a Entérate NY.

►Que no cunda el pánico: Una fuente confiable del PRM-NY nos confirmó que cientos de perremeistas de EE.UU, el Caribe y Europa se apresuran viajar en los próximos días a la RD para tratar de conseguir “lo suyo” lo antes posible, debido al cierre de decenas de instituciones públicas que tienen miles de empleados en nóminas. El presidente electo, Luís Abinader, creó una comisión de alto nivel que evalúa instituciones del Estado que quedarán eliminadas, fusionadas o reestructuradas. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=FBNj1TgUjkI&feature=youtu.be ¡Ay!

►No hay cama pa´tanta gente: Es el comentario entre compañeros del PRM-NY. Ya muchos se están poniendo “chivos” ante lo proclamado por el próximo Secretario Administrativo de la Presidencia y presidente del PRM, José Paliza, de que varias entidades públicas serán eliminadas. Ver: https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/jose-paliza-advierte-varias-entidades-publicas-seran-eliminadas-o-refundidas-con-otras-FJ20290720 Más “chivos¨ aun por lo de la senadora electa, Faride Raful, que someterá el proyecto de ley “Reorganización de la Administración Pública” para disolver 58 instituciones con miles de empleados, que tienen asignaciones por aproximadamente RD$15 mil 700 millones ¡Uff! Ver: https://hoy.com.do/faride-raful-confirma-reintroducira-proyecto-de-eliminacion-de-instituciones/. También lo señalado por el próximo canciller, Roberto Álvarez, de que limpiará la nómina de ese ministerio. Ver: https://www.diariolibre.com/actualidad/roberto-alvarez-limpiara-nomina-de-la-cancilleria-IA20130383 Muchos compañeritos que habían hechos planes para sustituir a fulano o zutano en el consulado, ONU y OEA están ya maldiciendo. «Se le peló el billete», vociferó un chusco en el Alto Manhattan, y otro le contestó: “No querían cambio, ahí lo tendrán de reversa”, y mientras conversaban estos dos “camajanes” se escuchaba de fondo la canción: https://www.youtube.com/watch?v=ckH0wVpLCZw

►Medidas deben ser aplazadas: Dirigentes del PRM-NY, solicitando reservas de sus identidades, plantearon a Entérate NY queRD, EE.UU, Europa y el resto del mundo atraviesan por serias crisis de salud y economía por efecto del Covid-19. Las remesas, el envío de tanques con comida, ropa y medicina por parte de los dominicanos en el exterior se ha reducido significativamente; decenas de miles de criollos desempleados en todas partes y que nuestro nuevo gobierno se proponga eliminar miles de empleos puede provocar situaciones muy engorrosas al presidente electo. ¡Cuidado con eso! Queremos que las medidas anunciadas solo sea aplicadas al CEA, OISOE, las que envuelven tránsito y electricidad. Las demás deben ser pospuestas hasta que la economía mejore en nuestro país. Ya Abinader ordenó que se cierre la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) con 481 empleados y un presupuesto de RD$8,679,779,575 para el 2020. Recordaron que la Gran Depresión en USA, durante el 1929, el presidente Franklin D. Roosevelt, promotor del New Deal, transformó la economía estadounidense con el objetivo de sostener a las capas más pobres de la población, reformó los mercados financieros y dinamizó el empleo.

►Preocupación por Covid-19: Dominicanos en NY están preocupados por el Covid-19 en RD: Hablan por doquier de las estadísticas y las precarias condiciones en hospitales y clínicas. El Colegio Médico denuncia que el sistema de salud está vuelto un caos. Hasta este domingo el mortal virus había causado 1,055 fallecimientos y 60,896 contagiados en Quisqueya. Diiicen que el irrespeto a las normas sanitarias por gran parte de la población es que ha causado la situación. Ver: https://proceso.com.do/2020/07/22/policia-apresa-1436-personas-por-desobedecer-toque-de-queda-en-el-primer-dia/ Opinólogos criollos en el Alto Manhattan sostienen que RD, con 11 millones de habitantes, debería hacer lo mismo que en La India, con 1,397 millones de hindúes, y tiene solo 31,406 fallecidos y 1,337,022 contagiados. Por el bien del país y ante imprudencia ciudadana, dicen las autoridades de La India, implementan medidas coercitivas, poniendo a un lado la democracia y derechos humanos para evitar nuevos miles de fallecimientos y contagios. Ver: https://www.facebook.com/tnpoliceofficial/videos/162701421736260/ También Ver: https://www.youtube.com/watch?v=gDJ3hZaRbJI Lectura obligada. Ver: https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/el-mejor-discurso-contra-los-que-no-creen-en-el-coronavirus-CD20235043?utm_source=recomendadas&utm_medium=bloque&utm_campaign=blueconic

►Situaciones difíciles para el PLD y FP: El clamor silencioso se siente entre dirigentes de ambos partidos en NY. “La dialéctica impone la sustitución de lo viejo por lo nuevo”, diiicen. La FP hará su primer “Congreso del Pueblo Profesor Juan Bosch” desde el 6 de noviembre de 2020 hasta el 27 febrero del 2021, para escoger las direcciones Central y Política, los titulares de las secretarías y discutir los temas de la declaración de principios, línea política nacional e internacional, organización, políticas sobre juventud y la mujer, formación política, asuntos municipales, tecnología y democracia, entre otros. La prensa ha comenzado a publicar que se asoma la primera división en la organización de El León. Ver: https://elpregonerord.com/se-asoma-la-primera-division-en-la-fuerza-del-pueblo/ En cuanto al PLD, su congreso está pautado para principio del próximo año, y peledeistas de todas partes piden cabezas, que renuncien los del Comité Político y Central. Ver: https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=3EEXrwUuAmM&feature=emb_title Euclides Gutiérrez rechaza dar paso a la juventud en el PLD, «es un error pretender sustituir la experiencia de un partido por la juventud», dice. Ver: https://acento.com.do/actualidad/euclides-rechaza-a-la-juventud-y-afirma-fue-eeuu-que-derroto-al-pld-8842458.html Otros se hacen ecos de los planteamientos en este artículo. Ver: https://listindiario.com/la-republica/2020/07/22/627266/las-advertencias-a-danilo-medina-para-que-no-se-reeligiera Pero lo dicho por Felucho Jiménez, diiicen muchos, no tiene desperdicio. La vieja guardia de ambos partidos tienen, mantienen y aplican las mismas mañas. Ver: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Jmke7cTw5mw&feature=emb_title Un chusco vociferó en el Alto Manhattan “ojalá no se aplique el estribillo navideño entre los octogenarios compañeros”. Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=_cvE25yYtfo

►¡Ah! Los partidos políticos en RD: Un lector nuestro en Queens nos envía una carta, la cual publico sín quitar nada. Los partidos políticos son asociaciones esenciales para el funcionamiento del sistema democrático. Parece ser que predican la moral en …… La JCE entregó millones de pesos que por la Ley No. 68-20 les asignan millone$ para que cubran los aspectos logísticos de cada elección. No salieron a hacer campaña por el Covid-19 ni entregaron nada para combatirlo, excepto el PLD y PRM. Los demás se quedaron agachados, solo opinando desde sus casas y oficinas con aire acondicionado. Bla, bla, bla. ¡Ah! La FP salió también, a lo último, pero no está en la lista de entrega $$$ por ser nuevo. Salvador A. Torres dice en su misiva “da vergüenza que el Partido Verde (PVD), pequeño y sin incidencia en la RD, devolviera a la JCE $5 millones de pesos que le entregara el organismo electoral para la pasada campaña. Eso se llama transparencia, no corrupción, no robo, precisa Torres. El presidente del PVD, José Antolín Polanco, definió su acción como un ejemplo de manejo responsable del erario público, que ha caracterizado a esa agrupación que tiene 11 años de fundada, fundamentada en los principios ecológicos.

►Para empleados públicos: El Ministro de Administración Pública (MAP), Ventura Camejo, envió dos días después que el PLD perdiera las elecciones, una circular a todas las dependencias del Poder Ejecutivo. Presentó un resumen del régimen laboral de derechos de los servidores públicos, de acuerdo con las disposiciones del artículo 23 de la Ley No. 41-08 de Función Pública y el Reglamento No. 523-09 de Relaciones Laborales que se aplican desde hace más de 11 años, en los casos de desvinculación del servicio. La Carta Magna en su artículo 145, advierte que la separación será considerada como un acto contrario a la Constitución” y que tras una cancelación arbitraria el empleado de carrera tiene derecho a interponer un sometimiento para que se ordene su reintegración. Asimismo la Ley 41-08 de Función Pública lo contempla. Ver: https://www.studocu.com/cl/document/pontificia-universidad-catolica-madre-y-maestra/derecho-administativo-i/resumenes/resumen-ley-41-08-sobre-funcion-publica/4777521/view Es una herramienta de defensa para los empleados que están en el gobierno, expresó uno de los científicos políticos callejeros criollos que pululan en el Alto Manhattan. ¡Huumm! Ver: http://diarioeco.com.do/nacionales/con-los-empleados-publicos-de-carrera-que-pasara-en-el-nuevo-gobierno-de-luis-abinader/ Y como dice el maestro Luís Ovalle en su contagioso merengue. Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=A1PkScB89Zg

►Picadillos: Se comenta por doquier, dentro de la comunidad dominicana en la Gran Manzana:

* Lo argumentado por Marino Zapete, de que a los peledeistas parece que se le acaba el mundo. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=epS1ln7Itt0

* Dominicanos en NY esperan del nuevo gobierno que no tenga vacas sagradas. Pusieron de ejemplo las detenciones en EE.UU del legislador republicano saliente por Ohio, Larry Householder. Ver: https://www.chicagotribune.com/espanol/sns-es-elecciones-arresto-legislador-desalienta-republicanos-ohio-20200722-e7msxlizcfehdlanwnugtuwzhu-story.html. Asimismo, el envío a prisión del expresidente de Asamblea Estatal de NY, el demócrata Sheldon Silver. Ver: https://impactolatino.com/expresidente-de-la-asamblea-de-nueva-york-condenado-a-carcel-por-corrupcion/

* Hay compañeritos en El Bronx que todavía siguen hablando de que Hipólito Mejía fue el único que no aplaudió cuando le fue entregado el certificado como presidente electo a Luís Abinader por parte de la JCE, y eso se debe, diiicen, a que quiere medio gobierno para él y está disgustado. Ver: https://elnuevodiario.com.do/video-hipolito-mejia-el-unico-que-no-aplaudio-cuando-abinader-recibio-certificado-de-eleccion/

►Un valor dominicano en NY: Magdalena Ramos, cibaeña y con varios años en NYC, viene participando en diferentes actividades de carácter religiosa, cultural y comunitaria a favor de la comunidad dominicana en la Gran Manzana. Pertenece a la “Fundación NY”, brindado asistencia a envejecientes y coordinando talleres de orientación para mujeres. Siempre exalta su dominicanidad en los lugares que visita y con las diferentes etnias cuando comparte. Así mismo forma parte en los coros de las iglesias San John en El Bronx y La Encarnación en Manhattan. Con frecuencia se le ve dando asistencia a jóvenes de diferentes edades de cómo deben conducirse hoy en día ante la sociedad. Si usted la ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Magdalena, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: El presidente del «Centro Cultural Ercilia Pepín», Bienvenido Lara Flores, también ex presidente del Instituto Duartiano en NY, nos escribe especificando conceptos históricos. Veamos: Eugenio María de Hostos, era hijo de una dominicana llamada María Bonilla y a él se le llamó «El ciudadano de las Américas». Benito Juárez es conocido como el «Emérito de las Américas «. A José Martí se le conoce como el «Apóstol de la Independencia Cubana». A Juan Pablo Duarte como el Padre de la Patria y Fundador del Estado Dominicano. George Washington fue el primer presidente constitucional de los EE.UU.

►Servicio comunitario: La organización Prensa y Comunidad Hispana (PRECOHIS) en la ciudad de NY, insta a los dominicanos residentes en este estado, al igual que otras etnias, que presenten dificultades para pagar su alquiler de vivienda debido al Covid-19 aplicar al programa de alivio de renta. Ver: https://elnuevodiario.com.do/dominicanos-afectados-por-crisis-en-ny-pueden-aplicar-al-programa-alivio-de-renta/ Para aplicar, los interesados podrán ingresar a la página https://hcr.ny.gov/RRP y el Depto. de Vivienda decidirá quienes se merecen la ayuda. Los solicitantes pueden encontrar el ingreso promedio en su condado aquí: https://hcr.ny.gov/system/files/documents/2020/07/crrp2020_eligible_income_80ami.pdf Asimismo,

Ver: https://hcr.ny.gov/RRP-translations#espa-ol—spanish

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo 26: Compra del dólar 57.70 y venta 58.49 Compra euro 64.29 y venta 68.77

►Combustibles: GasolinaPremium 205.20 y Regular 194.80…Gasoil Premium 164.20 y Regular 149.30…Kerosene 140.30…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 110.10…. Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Absorto(a) = Que dirige su atención a una actividad o pensamiento, aislándose de lo que lo rodea.

►Cita histórica: Las enemistades ocultas y silenciosas, son peores que las abiertas y declaradas. (Cicerón, escritor, orador y político romano).

►Truco: Según escribió The NY Times, el experto peluquero en París, Christophe Robin, usa vinagre en lugar de champú y es un tónico maravilloso para el cuero cabelludo. Elimina la grasa de las raíces, disuelve impurezas y aligera el peso del cabello. La receta es sencilla: solo tienes que agregar 5 gotas de vinagre de manzana a 14 centilitros de agua en una botella que tenga un dispensador de spray. Para él es su ingrediente secreto, ya que ayuda a cerrar las cutículas y aplacar el exceso de sebo.

►Curiosidad: La sandía es una fruta con 92 % de agua. Solo tiene 46 calorías por taza. De hecho, tiene muchos otros nutrientes como las vitaminas C, A, B1, B5 y B6. También tiene potasio y magnesio.

