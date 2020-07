Temas que arden arrancando nueva semana en RD

Arrecian las quejas de los transportistas por las millonarias pérdidas generadas por la crisis en la

economía que ha provocado la pandemia del coronavirus….Entre los 1,100 ex convictos

repatriados por Estados Unidos a la República Dominicana se encuentran condenados por tráfico

de estupefacientes y otros vinculados a secuestros, falsificación de documentos, fraudes contra el

gobierno y otros delitos……..¿En que quedó la denuncia que le llevó La Fuerza del Pueblo al

director de la PN sobre el accionar de un grupo de miembros de ese cuerpo en el proceso

electoral?……..¿Quiénes espiaban y hackeaban las cuentas del presidente electo Luis

Abinader?……..¿Quiénes intentaron involucrar a Abinader en un supuesto sabotaje electoral en

los comicios municipales de febrero?……..Mucho disgusto en la Policía y en la Armada por los

ascensos sorpresivos de un grupo de generales…….Hay grupos recordando que aportaron muchos

votos al triunfo de Abinader………El nuevo aeropuerto de Bávaro genera controversia en la zona

Este………¿Es González Cuadra el empresario con más poder en el gobierno que concluye?……..Hay

un lio entre hoteleros y vendedores de artesanías en Puerto Plata……..El ex presidente del Senado

Andrés Bautista luce muy activo luego del triunfo de Abinader……….Mucho bla, bla, bla

anunciando medidas a favor de las mipymes, solo en la prensa, pasan las de Caín……..¿Viene el

Consejo Nacional de la Magistratura con algunas sorpresas en el nuevo

gobierno?………Desmintieron la construcción de un hotel para los diputados………….¿Y la

investigación sobre la denuncia del cobro de peajes por parte de policías en el barrio

Capotillo?………Valdez Albizu sigue adoptando medidas en el Banco Central para calentar la

economía………¿Lograran los trabajadores dominicanos en lucha que les entreguen el 30% del

dinero ahorrado en los fondos de pensiones? Lo ocurrido en Chile reactiva el tema, aunque no le

guste a Kirsys Jáquez y a otros sectores…………¿Por qué no ascendieron anteriormente a general al

hermano de Gonzalo y a otros generales?……¿Asistirá el gobierno a la provincia Hermanas Mirabal

luego del ventarrón que tumbó árboles y afectó la agricultura?…..¿ Por qué la Junta Central

Electoral no reacciona sobre las duras críticas al sistema electoral dominicano?…….¿Por qué el

PRSC no aborda la baja votación en los comicios del 5 de julio?…….La alcaldesa Carolina Mejía

debe escuchar la oposición de los moradores de La Esperilla sobre los cortes de

bambúes……..¿Por qué Migración no enfrenta la haitianizacion ilegal en La Julia, La Castellana y

otros sectores de Santo Domingo?…….¿ Por qué la Policía no apresa a los hijos de papi y mami que

escandalizan La Castellana, Gustavo Mejía RICART, Los Prados, Avenida 27 de Febrero con

vehículos y motores escandalosos, los cuales intranquilizan la ciudadanía?……

