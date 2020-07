En los Cuarteles

¿Cuál será el decretazo del presidente electo Abinader sobre el exceso de generales en las Fuerzas

Armadas y la Policía Nacional?

Si de algo hablan mucho los nuevos designados para importantes posiciones en el nuevo gobierno,

es sobre la eliminación y fusión de organismos del Estado, tratando de abaratar el costo para el

funcionamiento de las dependencias del Estado.

Sin embargo, no han soltado prendas sobre el escandaloso número de generales, más que en

China y Estados Unidos, que tienen los cuerpos armados de la Republica Dominicana.

Despidiéndose del periodo gubernamental, el presidente Danilo Medina acaba de ascender a ocho

coroneles al rango de general de brigada, incrementando más la nómina de generales.

A propósito, ¿cuál será la suerte de esos ocho generales en el nuevo gobierno que encabezará el

presidente electo Abinader?

¿Y del mayor general que dirige el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, al que le están

lanzando en todas partes desde los Molinos?

LA VISITA DE ABINADER AL MINISTERIO DE DEFENSA

En la semana el presidente electo Luis Abinader, acompañado de la vicepresidenta electa Raquel

Peña, del ministro de Defensa designado, mayor general Carlos Luciano Díaz Morfa, como de otros

funcionarios anunciados para la nueva administración, visita una muy importante dependencia del

Ministerio de Defensa que motivó denuncias en la campaña electoral.

¿Qué impresión dejó esa visita al presidente electo?

DESPOLITIZAR LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA NACIONAL

En todas partes andan diciendo que el presidente electo Luis Abinader debe hacer lo mismo que

hizo en 1978 el inolvidable y gran presidente de la Republica Antonio Guzmán, que utilizó los

decretos para despolitizar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

En la campaña electoral previo a los comicios del 5 de julio se denunció la politización de algunos

generales y coroneles, los cuales no merecen pertenecer a los cuerpos armados, dicen en las

tertulias militares y policiales.

¿QUE LE HABRA HECHO EL PRESIDENTE MEDINA AL EX JEFE DE LA PN GUZMAN FERMIN?

¿Leyó usted un artículo del ex jefe de la Policía Guzmán Fermín, publicado en un periódico, donde

se come y le dice de todo al presidente Danilo Medina?

En otras palabras, Guzmán Fermín se come diciéndole de todo al presidente Medina.

¿Se animarán los defensores del mandatario a responderle a un mayor general retirado al que le

apodaron en San Francisco de Macorís El Cirujano?

¿No tiene en su anillo el presidente Medina quien lo defienda?

Por cierto, un comentarista de El Gobierno de la Mañana, de la Z-101, si le dijo de todo a Guzmán

Fermín.

El tema pica y se extiende.

UNA PREGUNTA

¿Utilizará el presidente electo Luis Abinader la linterna de Diógenes en las designaciones de los

mandos militares y policiales?

DNI

¿Cuáles serán los generales y coroneles que utilizará el presidente Abinader en el Departamento

Nacional de Investigaciones (DNI)?

A propósito, ¿Pared Pérez, el del DNI, aspirante a la presidencia en el 2024?

Sigfrido Pared Pérez conoce el Estado y el poder al dedillo, hay que seguirle los pasos y decisiones

hacia los comicios del 2024.

GENERAL ASCENDIDO BUSCANDO VALLA

Se comenta que uno de los generales ascendidos por el presidente Medina busca una posición

militar de importancia en el nuevo gobierno, así de sencillo.

¿REINTEGRACION DE GENERALES?

¿Pudieran reintegrar algunos generales en el nuevo gobierno?

Danilo Medina reintegró y no pasó nada, dicen los que siguen el tema.

CIRCULO DELTA

El Circulo Delta, compuesto por prestigiosísimos mayores generales retirados, es un espacio

analítico de primera sobre el presente y futuro de las Fuerzas Armadas de Republica Dominicana.

Una pregunta: ¿Y Guzmán Fermín sigue asistiendo a sus tertulias?

(Visited 11 times, 11 visits today)