Más de 155 mil dominicanos en NY no votaron elecciones 5 julio

Nueva York .- La cantidad de 155,175 dominicanos no acudieron a votar en las elecciones presidenciales y congresuales efectuadas el pasado 5 de julio en este estado, para representar una abstención del 78.56%.



Ante la Junta Central Electoral (JCE) se inscribieron 197,516 quisqueyanos en todo el estado, de los cuales solo ejercieron 42,341 (21.44%), de ellos fueron válidos 39,882 (94.19%) y nulos 2,459 (5.81%).



En esta abstención, la más alta registrada desde la primera elección en el 2004, influyeron varios factores, al decir de dirigentes políticos, profesionales y ciudadanos comunes, citando en primer lugar la falta de logística por parte de la JCE, la cual vino a implementar en los últimos 35 días antes del proceso electoral.



La no apertura de recintos y colegios electorales; el prolongado retraso en enviar las valijas con las boletas, con hasta 5, 6 y 7 horas; teniendo miles de sufragantes que llegaron a primeras horas el día a los recintos que marcharse para no regresar.



Otros no acudieron por temor al COVID-19 y por la acostumbrada dejadez. Se hizo un reconteo de los votos durante dos días y medio.



En NY participaron 25 organizaciones, 8 sin alianza, 4 con alianza y 13 como aliados.



La distribución de los votos fue de la siguiente manera: PRM y aliado PRSD = 21,687 (54.38%). PLD y aliados PRD, Moda, PCR, PPC, PAL, PDP y el PRI = 7,613 (19.09%). PRSC = 3,260 (8.17%). BIS y aliados FP, FNP, PQDC y el PUN = 3,145 (7.89%).



Además, AlPais = 1,250 (3.13%). Frente Amplio y aliado APD = 490 (1.23%). PHD = 263 (0.66%). DxC = 186 (0.47%) UDC = 63 (0.16%) PDI = 136 (0.34%). PNVC = 1,338 (3.35%). PP = 451 (1.13%). Hubo 69 recintos y 356 colegios electorales en todo el estado.

