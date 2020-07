Polanco denuncia Oclee se negó recontar 6 mil votos nulos estados circunscripcion 1-EE.UU

NUEVA YORK.- El candidato a diputado del PLD por la circunscripión 1 en Estados Unidos, doctor Yomare Polanco, denunció que la Oficina de Coordinación de Logística Electoral del Exterior (OCLEE), encargada de organizar las elecciones en el exterior, en varios estados se negó a contar cerca de seis mil votos, entre nulos y observados.



Solicitó a la JCE que resuelva el impase que se ha creado en dicha circunscripción, que no ha dado un ganador oficial porque las actas que ha presentado son provisionales y/o transitorias, y el PRM alega que su candidata Kenia Bidó es la ganadora de la tercera posición y eso es “falso de toda falsedad”, porque el ganador es él.





Se preguntó con que derecho un grupo de personas anarquistas dicen que ganaron, le dicen al mundo que ganaron, con que derecho asumen atribuciones de la JCE.



Qué buscan detrás de esto, decir que lo engañaron, que le hicieron fraude. Hizo un llamado a la comunidad dominicana en dicha circunscripción a no dejarse confundir de los anarquistas y mentiroso, dijo.



Manifestó que solicitó por vía escrita, a través del PLD y partidos aliados, a las Oclee de Nueva Jersey, Filadelfia, Washington DC, Reading, y MA que revisaran los votos nulos, casi 6 mil, reiteró.



En NY lo solicitó el PRSC y en menos de 15 minutos la Oclee aceptó la revisión de unos 1,800 votos, y duramos casi dos días y medio contando.



Termina la revisión en NY y nosotros ganamos por 384 votos arriba. Nunca he estado abajo, porque el PRM de mentiroso quiere confundir a nuestra gente, sostuvo.



Hay dos actas, la Presidencial y de Diputado. El PRM enseña la Presidencial, donde ellos ganan con un 73% y dicen que es la de Diputado donde tienen un 56% y nosotros un 19%, eso está en la Junta, dice, nosotros tenemos 19, más 19 es igual a 38, más 19 es igual a 57 y ellos tienen 56, quién ganó, se pregunta nuevamente.



Es el metodo D´Hondt que consiste en distribuir de manera proporcional los escaños en función de la cantidad de votos obtenidos en una circunscripción electoral, y fue validado por el Tribunal Constitucional en la sentencia TC-375-19, considerando que se corresponde con los principios de la democracia representativa “y no transgrede el derecho al sufragio pasivo o a ser elegido”.



Por algunas razón u otra, la última pantalla que tiene la JCE no se ha completado porque la Oclee en Washington DC, Filadelfia, Reading y Nueva Jersey no quisieron revisar y contar los votos nulos y observados, esa es la única razón por la que no se ha terminado, subrayó.



Pedimos que todos los votos nulos y observados sean revisados y contados aquí en USA o allá en Repùblica Dominicana, reclamó Polanco.

(Visited 6 times, 6 visits today)