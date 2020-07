Altagracia Salazar dice a Luis Abinader: si en enero no hay un preso, en enero marchamos

La periodista y activista social, Altagracia Salazar, recordó el compromiso asumido por el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, de someter a la justicia y recuperar a favor del Estado los recursos sustraídos en actos de corrupción.

“Si en enero no hay un preso, en enero marchamos, y yo no sé si será la marcha azul, la marcha amarilla o la marcha de muchos colores”, expresó Salazar.

Felicitó a todos los que ganaron, pero reiteró que este país necesita justicia y que lo robado se recupere.

Salazar, quien dijo abiertamente que votó por Luis Abinader, advirtió que el pueblo dominicano no dio un cheque en blanco al PRM, que conquistó la presidencia y la mayoría de las senadurías, sino “una licencia para la justicia y la buena administración pública.”

La primera decisión prometida por el hoy presidente electo es la designación de un Procurador General de la República independiente, que no responda a las directrices del presidente.

En su programa “Sin Maquillaje” y “El Patio” que transmite por Youtube, la veterana periodista había expresado abiertamente lo que ella consideraba una necesidad de votar para sacar del poder a las actuales autoridades, y que el apoyo por Abinader tenía ese propósito.

«Yo voté por Abinader, pero no marqué la boleta del PRM porque yo creo que darle mucho poder a un partido es peligroso», señaló.

“Luis Abinader va a tener que administrar muy bien, porque no va a tener qué administrar, porque no sabe la magnitud del toyo que va a dejar Danilo Medina”, agregó.

hoy.com.do

