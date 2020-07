“Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria”. Juan Pablo Duarte.

El voto es secreto, lo dice la Constitución de la República. Todos los ciudadanos tenemos el derecho de elegir y ser elegibles para los cargos que la propia Carta Magna establece. El artículo 208 señala que, “es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos. Atención, dice: “el voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio, ni revelar su voto”.

El gobierno no puede amenazar, no obligar –como lo está haciendo- a los empleados públicos con cancelarlos si no votan por Gonzalo Castillo. Es una violación fragante a la Constitución. De igual forma, el PLD, no tiene derecho a chantajear a los beneficiarios de los programas sociales del Estado. Todo cuanto está haciendo es ilegal, condenado por las leyes sin que la autoridad competente, en este caso la Junta Central Electoral, lo impida, no llamando a “reflexión”, ni dando consejos, es aplicando la Constitución y sus leyes objetivas. Para eso fueron designados, es su obligación.

Les digo a los ciudadanos y ciudadanas, jóvenes o viejos, no hay forma de saber por quién ustedes votan. El voto es secreto. Cuando usted llega al colegio electoral, y los empleados de la JCE le entregan las boletas, nadie lo acompaña, no hay cámaras grabando, ni celulares haciendo fotos. ¡Nada!. Usted está solo, con su corazón y su conciencia. Vote por los candidatos de su preferencia. “No coja corte”. Nadie sabrá por quién depositó sus boletas, solo usted. No tenga miedo, no es verdad que todos los empleados públicos perderán sus empleos si gana la oposición; Luís Abinader no llegará con sentido de venganza ni retaliación. Los empleados gubernamentales profesionales, técnicos, etc., que cumplen una labor serán mantenidos en sus puestos, salvo aquellos que tienen botellas y botellones, los que cobran sin trabajar. Eso sí tendrán que ser eliminados de la nómina pública. El “bocinaje” también tendrá que ser eliminado por inmoral y caro, 12 millones de pesos diarios, mal contados.

Si Luis gana las elecciones, como todo parece indicar a partir de lo que dicen las más prestigiosas firmas encuestadoras, y lo que dice el pueblo en las calles, tampoco iniciará una cacería de brujas, persecuciones políticas. Es por eso que designará un procurador general de la República independiente, honesto y capaz, sin militancia partidaria, que cumpla con los mandatos de la ley, persiguiendo la corrupción que se lleva el 4% del PIB todos los años, más de 500 mil millones de pesos.

No lo olvide, el voto es secreto. No coja presión del gobierno, no le haga caso a lo que dicen Danilo, Gonzalo, Margarita, y demás miembros del Comité Político. El voto es secreto. No lo vendas. Pienso en tu futuro y el de tus seres queridos. Votar por el cambio, vota por Luis Abinader, vota por los mejores candidatos a senadores y diputados del PRM y de los demás partidos de oposición. Es un deber patriótico sacar del poder la peste morada.

