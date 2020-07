Pastores de Nueva York y Nueva Jersey rechazan ataques contra Abinader

Por Luis Aníbal Medrano S.

NUEVA YORK.- Atendiendo a la campaña de desprestigio que han tratado de instrumentalizar la gente del PLD y el gobierno y en vista de que han acusado al candidato presidencial del PRM de todo tipo de falsedades, incluyendo la que él no cree en Dios y que está promoviendo el matrimonio gay, se reunieron un grupo de pastores en representación de las diferentes iglesias que hacen vida en Nueva York y Nueva Jersey dieron repuesta a lo que calificaron de infamia y calumnia.



El coordinador general de campaña Alejandro Rodríguez (Tontón) pronunció las palabras de apertura del encuentro con la prensa resaltando la importancia de desenmascarar a los falsos apóstoles autores de las desafortunadas acusaciones contra un hombre de fe y de familia como lo es el aspirante presidencial perremeista.



Víctor Ríos, presidente del Movimiento Independiente Cristiano la Fe del Pueblo hizo un llamado a los dominicanos que van a depositar sus votos el próximo domingo 5, que duerman tranquilo, que voten por Luis Abinader y el PRM para devolverle la esperanza al pueblo porque si a criticar pecado van, el partido de gobierno no pasa la prueba.



Elena Castillo del Frente de Líderes y Ministros Dominicanos Unidos por el Cambio quien aseveró que abiertamente ese frente respalda ampliamente al licenciado Luis Abinader por conocer su trayectoria como hombre de fe, de familia y formación.



Entiende Castillo que a existe una parte que le toca a los cristianos y es contribuir a una aplastante victoria de Luis Abinader, que a su juicio ya está anunciada por las encuestas pero que no se pueden dormir porque se debe convertir la intención del voto en votos reales.



El doctor Eliu Lara, pastor y educador residente en Yonker recordó que los evangélicos tienen voz y tienen votos, asegurando que las acusaciones vertidas contra Luis Abinader no es más que el método del pataleo y que el pueblo dominicano ya ha decidido que el PLD se va por lo que es obvio la actitud asumida por el partido gobernante pero entiende que ya se le hizo tarde.



El Reverendo Juan Grisanty dijo que el pueblo de Dios no está ni puede estar al margen del bienestar del pueblo y recordó la rase de Martin Luther King cuando dijo que no le preocupaba los malos sino la indiferencia de los buenos, considerando que se existe un elemento moral, ético, de equilibrio se llama la iglesia gloriosa de Jesucristo, y acotó que cuando los justo gobiernan el pueblo se alegra y se regocijó con el despertar existente dentro de las iglesias.



Las declaraciones de los ministros religiosos y el coordinador de campaña fueron realizadas durante un encuentro con los medios de comunicación efectuado en un local del Bronx, donde se dieron cita más de medio centenar de religiosos que al final invocaron al creador para que continúe iluminando los caminos para que se materialice el cambio en el país y que oriente a aquellos que no se han integrado a la búsqueda de las transformaciones que requiere el país.

